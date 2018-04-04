«Их собственная лига» получит ремейк в формате сериала

Волна ремейков, спин-оффов и сиквелов, похоже, никогда не отпустит Голливуд, и оригинальные сценарии пропадут навечно. Продюсеры все чаще делают ставки на уже проверенные временем истории, поэтому реанимируют культовые картины прошлых лет. На очереди — спортивная драма «Их собственная лига», известнейший фильм с Джиной Дэвис, Мадонной и Томом Хэнксом , которому дадут вторую жизнь в виде сериала Amazon. Разработкой сериала занимаются Уильям Грэхэм («Моцарт в джунглях») и Эбби Джейкобсон («Брод Сити»). В данный момент ведутся переговоры с Sony, которые выпустили оригинальный фильм в 1992 году.

Картина «Их собственная лига» (на тв в далеких 90-х она также выходила под названием «Лига чемпионок») рассказывает историю о первой в истории женской бейсбольной лиге, которая сформировалась в период войны, когда большинство мужчин отправилось на фронт. При бюджете в 40 млн долларов фильм собрал в американском прокате 107 миллионов и в 1993 получил продолжение в виде тв-сериала, однако тот был снят с эфира после трех эпизодов.

Юная Мадонна танцует свинг в фрагменте из фильма:

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