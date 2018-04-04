Мэрилин Монро решили «оживить» в кино при помощи технологий

В Голливуде будто бы не хватает современных знаменитостей, поскольку благодаря технологиям там решили возвращать к работе культовые личности. Мэрилин Монро уже скоро можно будет увидеть в кино. Актрису выбрали как идеальный женский образ.

К выходу готовится фильм о жизни всемирно известной актрисы Мэрилин Монро. В главной роли — сама Мэрилин. Женщину вернут к работе благодаря современным технологиям. Актриса Сьюзи Кеннеди снималась с датчиками на своем теле и лице, а во время обработки фильма на нее «повесят» изображение Мэрилин. Таким образом легендарная знаменитость будет двигаться и говорить в кадре словно живая.

Продюсеры проекта отмечают, что Мэрилин лишь первая. Следующим таким актером станет Аль Капоне. Монро выбрали как образец женщины. По словам автора фильма, Мэрилин много эксплуатировали, и она бы наверняка присоединилась к современному движению за права женщин. Многие посчитали такие проекты недопустимыми с этической точки зрения. «Ее много эксплуатировали, поэтому мы продолжим даже после смерти» «Что за бред! Дайте человеку упокоиться с миром» «Я бы посмотрел, что получится, но лишь ради любопытства. Ценнее все же наблюдать за перевоплощением реальных людей. Например, Мишель Уильямс была хороша. А тут что обсуждать…»

Также многие задались вопросом, имеют ли право студии прибегать к таким образам без получения разрешения хотя бы родственников. Быть может, скоро звезды будут писать в завещании, что не разрешают использовать себя для голограмм.

Мэрилин — настоящая легенда, женщина-загадка, ее личность привлекала внимание и при жизни и после. Потому каждый новый факт или фотография становятся предметом обсуждения. Например, недавно в Интернет попали редкие фотографии беременной Мэрилин Монро, сделанные в Нью-Йорке в июле 1960 года.