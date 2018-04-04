«Фея». Первый индийский хоррор на российских просторах

19 апреля в российский прокат выходит фильм «Фея». Российским зрителям представится возможность впервые увидеть на экранах хоррор индийского производства. Мы напрасно считали, что Индия способна снимать лишь мелодрамы и «Санта-Барбары»!

А все дело в том, что Индия и сегодня полна легенд и мифов о… ведьмах. Они вызывают ужас, и иной раз эти суеверия приводят к травле ни в чем не повинных женщин. Особенно если они живут вдалеке от людей и им не повезло — они по каким-то причинам привлекли к себе внимание. Именно такие легенды были взяты за основу фильма «Фея».

Как рассказывал на презентации фильма его режиссер Прозит Рой, не он выбрал хоррор, а хоррор выбрал его:

— Мои бабушка и дедушка из Бангладеш, где популярно огромное количество сказок и преданий о призраках и колдунах. Они часто рассказывали мне эти жутковатые истории, и я полюбил их уже тогда… Так что логично, что мой первый фильм — хоррор.

Актеры, занятые в фильме, от сценария были в восторге: им очень понравилось играть в картине, сплошь проникнутой своеобразным индийским фольклором, верованиями, мифологией и традициями. Ну а режиссер воодушевлен игрой Анушки Шармы, исполнившей главную роль — где это видано, чтобы такая красивая женщина позволила с собой такое сотворить! Ну только в индийском хорроре…

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