В ТЦ «Амбар» открылся мультимедийный проект «Живая история»

В Самаре часто проводятся мультимедийные выставки, посвященные искусству и истории. В специальных павильонах торговых центров появляются целые шатры, где на экранах в режиме нон-стоп прокручиваются видео о великих художниках, предлагая в разных ракурсах рассмотреть шедевры мирового искусства. За исторические экскурсы в городе отвечает масштабный проект «Россия — моя история». Он отражает, наверное, все самые значительные моменты в летописи страны.

Первая выставка нового мультимедийного проекта «Живая история» в ТЦ «Амбар» попыталась соединить в себе сразу два направления — искусство живописи и историю России.

Первый фильм, показанный в новом пространстве мини-мультимедийного кинотеатра, посвящен Николаю II . История его жизни раскрывается через картины знаменитых художников — Валентина Серова , Лаурица Туксена, Павла Рыженко и других. Всего в видеокомпозиции использовано около 15 живописных работ. Они обработаны и адаптированы к динамичной манере видео с небольшими спецэффектами, что, по словам организаторов, придает картинам драматизма.

В озвучивании фильма принимала участие Наталья Поклонская . А юный режиссер из Екатеринбурга, собравший картины в видеоряд, Андрей Крупин учился на курсе у Никиты Михалкова . Из этого уже следует, что автор отнесся к исторической фигуре Николая II аккуратно и с большим уважением.

"Суть проекта — популяризация истории России среди молодежи, — рассказывает Андрей Крупин. — Мы делаем эффектные исторические выставки, посвященные знаковым событиям в истории страны. Сейчас у нас мультимедийная выставка о последнем российском императоре Николае II. В этом году исполняется 100 лет со дня расстрела царской семьи, и мы решили в память об этом сделать фильм".

Организаторы из Екатеринбурга уверяют, что это не последний проект в Самаре. Фильм о Николае II уже посмотрели в Москве, Екатеринбурге и Крыму. На очереди выставка уже о новейшей истории России — об освоении космоса.