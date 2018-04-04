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В ТЦ «Амбар» открылся мультимедийный проект «Живая история»
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В ТЦ «Амбар» открылся мультимедийный проект «Живая история» 

Волга Ньюс 54 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
В Самаре часто проводятся мультимедийные выставки, посвященные искусству и истории. В специальных павильонах торговых центров появляются целые шатры, где на экранах в режиме нон-стоп прокручиваются видео о великих художниках, предлагая в разных ракурсах рассмотреть шедевры мирового искусства. За исторические экскурсы в городе отвечает масштабный проект «Россия — моя история». Он отражает, наверное, все самые значительные моменты в летописи страны.
Первая выставка нового мультимедийного проекта «Живая история» в ТЦ «Амбар» попыталась соединить в себе сразу два направления — искусство живописи и историю России.
Первый фильм, показанный в новом пространстве мини-мультимедийного кинотеатра, посвящен Николаю II. История его жизни раскрывается через картины знаменитых художников — Валентина Серова, Лаурица Туксена, Павла Рыженко и других. Всего в видеокомпозиции использовано около 15 живописных работ. Они обработаны и адаптированы к динамичной манере видео с небольшими спецэффектами, что, по словам организаторов, придает картинам драматизма.
В озвучивании фильма принимала участие Наталья Поклонская. А юный режиссер из Екатеринбурга, собравший картины в видеоряд, Андрей Крупин учился на курсе у Никиты Михалкова. Из этого уже следует, что автор отнесся к исторической фигуре Николая II аккуратно и с большим уважением.
"Суть проекта — популяризация истории России среди молодежи, — рассказывает Андрей Крупин. — Мы делаем эффектные исторические выставки, посвященные знаковым событиям в истории страны. Сейчас у нас мультимедийная выставка о последнем российском императоре Николае II. В этом году исполняется 100 лет со дня расстрела царской семьи, и мы решили в память об этом сделать фильм".
Организаторы из Екатеринбурга уверяют, что это не последний проект в Самаре. Фильм о Николае II уже посмотрели в Москве, Екатеринбурге и Крыму. На очереди выставка уже о новейшей истории России — об освоении космоса.
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