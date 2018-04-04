Костромичи могут присоединиться к онлайн кинофестивалю 

С 5 по 17 апреля костромичи смогут присоединиться к онлайн кинофестивалю «Дубль дв@», в рамках которого им бесплатно покажут лучшие российские фильмы последних лет. Организатором фестиваля стала «Российская газета», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Такой формат фестиваля интересен тем, что у зрителей и создателей картин есть возможность обменяться мнениями сразу после просмотра фильмов. Зритель пишет рецензию, а создатель может ответить на возникающие вопросы.
Зрителям будут доступны 10 полнометражных и 6 короткометражных игровых фильмов последних двух лет. В категории «полный метр» представлены: «Холодное танго» (Павел Чухрай), «Ке — ды» (Сергей Соловьев), «Из Уфы с любовью» (Айнур Аскаров), «Мой лучший друг» (Элина Суни), «Ложь или действие» (Алексей Камынин), «Скоро все кончится» (Алексей Рыбин), «Нашла коса на камень» (Аня Крайс), «Частное пионерское-3» (Александр Карпиловский), «Близкие» (Ксения Зуева), «Тень» (Дмитрий Светозаров).
В категории «короткий метр» можно увидеть: «PRO кино» (Денис Прима), «Каждый первый» (Николай Котяш): «Раскольников. Мармеладовые облака» (Александра Сашнева), «Еду как хочу» (Денис Филюков), «Чужой монастырь» (Андрей Булатов), «Без репетиций» (Наркас Искандарова).
Два состава профессионального жюри присудят награды за лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучшую режиссерскую и актерскую работы. А зрители голосованием в интернете выберут обладателя Приза зрительских симпатий.
Фильмы и спектакли фестиваля можно будет увидеть на сайте http://d2.rg.ru, каждый в течение 48 часов.