Костромичи могут присоединиться к онлайн кинофестивалю

С 5 по 17 апреля костромичи смогут присоединиться к онлайн кинофестивалю «Дубль дв@», в рамках которого им бесплатно покажут лучшие российские фильмы последних лет. Организатором фестиваля стала « Российская газета », сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Такой формат фестиваля интересен тем, что у зрителей и создателей картин есть возможность обменяться мнениями сразу после просмотра фильмов. Зритель пишет рецензию, а создатель может ответить на возникающие вопросы.

Два состава профессионального жюри присудят награды за лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный фильм, лучшую режиссерскую и актерскую работы. А зрители голосованием в интернете выберут обладателя Приза зрительских симпатий.

Фильмы и спектакли фестиваля можно будет увидеть на сайте http://d2.rg.ru, каждый в течение 48 часов.