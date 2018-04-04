Звезды спорта, променявшие плавание на кино, телевидение и сцену

Став знаменитыми спортсменами, многие успешно продолжают эту карьеру, но есть и такие, которым, несмотря на всенародную славу, хочется попробовать себя в других областях. Мы расскажем об известных пловцах-рекордсменах, на пике популярности решившихся круто изменить свою жизнь. Джонни Вайсмюллер (1904-1984) Кадр из фильма «Триумф Тарзана»

Американец австро-венгерского происхождения, Джонни Вайсмюллер в детстве перенес полиомиелит. Его родителям посоветовали отдать мальчика в секцию плавания, чтобы он побыстрее окреп. В бассейне юного Джонни заприметил тренер Уильям Бахрах и решил сделать из способного парня звезду плавания. У него все получилось — Джонни после соответствующей подготовки принялся ставить рекорд за рекордом, завоевывать золото на Олимпиадах.

А потом ему предложили сниматься в кино — и он не смог отказаться. Мускулистого подтянутого пловца пригласили на роль Тарзана, и с тех пор Джонни Вайсмюллер прибавил к своей спортивной славе славу актерскую. Режиссер Уильям ван Дайк и продюсер Сол Лессер сделали из красивого молодого мужчины всемирную знаменитость, выпустив на экраны серию фильмов о человеке-обезьяне по произведениям Эдгара Берроуза

Несколько картин о Тарзане попали и в СССР в 1952 году — и произвели настоящий фурор. С тех пор Джонни снимался и в других фильмах, но для зрителей навсегда остался Тарзаном. Тилль Линдеманн (род. в 1963 г.)

Источник: globallookpress.com Обладатель бешеной мировой популярности, вокалист немецкой группы «Rammstein», Тилль Линдеманн когда-то тоже был пловцом. С 11 лет он жил в спортивном интернате — из мальчика готовили спортсмена для сборной ГДР по плаванию.

У Тилля обнаружились отличные способности: он успешно выступил на юношеском первенстве Европы по плаванию и был зачислен в сборную для поездки на Олимпиаду-80 в Москву. К сожалению, незадолго до Олимпийских игр Тилль получил травму мышц живота и был вынужден уйти из спорта.

Зато молодой человек всерьез увлекся музыкой — стал барабанщиком и выступал вместе с другими музыкантами за городом, на опустевших заводах и на заброшенных стройках. А затем его пригласили вокалистом в молодую группу, и Тилль запел. Группа победила в конкурсе, началась успешная карьера, участники назвали себя «Rammstein». Безумные пиротехнические эффекты, непривычные тексты, жесткая музыка и необычный голос вокалиста — все это сделало «Rammstein» невероятно популярными. Правда, эта популярность носит скандальный характер, но музыкантам это нравится. Джейсон Стэтхем (род. в 1967 г.) Кадр из фильма «Перевозчик»

Этого актера зритель знает по нашумевшим лентам «Карты, деньги, два ствола», «Перевозчик», «Большой куш». Английский актер Джейсон Стэтхем вырос в спортивной семье — его отец и старший брат занимались боксом. Джейсон, следуя их примеру, тоже стал боксером и футболистом, но главным его увлечением сделалось плавание.

На протяжении 10 лет он входил в национальную сборную Великобритании — его специальностью были прыжки в воду. Джейсон участвовал в Олимпийских играх в Сеуле, проходивших в 1988 году.

Кроме того, чтобы помочь своей семье материально, будущий актер не гнушался уличной торговлей — дела у него шли бойко. Однажды в бассейне его приметил рекламный агент — и вот уже Джейсон снимается в рекламе джинсов. Красивого парня с мужественной брутальной внешностью скоро пригласили сняться в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». А пробы на роль прошли необычно: режиссер поставил задачу — продать на улице бижутерию, выдав ее за золото. Джейсон отлично справился с этим, виртуозно «впарив» товар покупателям. И стал знаменитостью.

После ленты «Карты, деньги, два ствола» последовали другие, но настоящим прорывом для него считается «Перевозчик» Люка Бессона , где Стэтхем самостоятельно выполняет рискованные трюки. Саймон Бейкер (род. в 1969 г.) Источник: globallookpress.com Австралийский красавчик Саймон Бейкер серьезно занимался серфингом и водным поло, активно принимая участие в соревнованиях. А однажды за компанию с другом пришел на кастинг. И его сразу же пригласили сниматься в кино. Правда, для начала предложили роли в нескольких музыкальных клипах.

Затем последовали работы в австралийских телевизионных фильмах и сериалах. В титрах он был указан как Саймон Денни — юноша предпочитал представляться фамилией своего отчима. Воодушевленный успехами на родине, в 1995 году Саймон перебрался в Америку, надеясь получить роль в Голливуде. Его мечты сбылись — участие в фильме «Секреты Лос-Анджелеса» принесло Саймону популярность. Последовали работы в картинах «Погоня с дьяволом», «Любовь с нулевого уровня», «Ресторан», «Дьявол носит Прада» и многих других. Саймон — обладатель множества престижных кинонаград. Эстелла Уоррен (род. в 1978 г.) Источник: globallookpress.com 10-летняя Стелла Уоррен увлеклась плаванием и уже через несколько лет стала членом канадской национальной сборной. Она завоевывала золотые медали на юниорских соревнованиях в Канаде по синхронному плаванию, а затем вышла и на международный уровень.

Красивую девушку заметили рекламные агенты, и скоро Стелла начала карьеру модели, за которой последовали съемки в фильмах. Это было вполне естественным — как модель Стелла достигла впечатляющих успехов, и киношники хотели сделать из нее кинозвезду.

Ее первым фильмом был «Парфюм», за ним последовали «Гонщик», «Планета обезьян», «Третий лишний» и другие фильмы, быстро ставшие бестселлерами. Марис Лиепа (1936-1989) Кадр из фильма-балета «Галатея». Марис Лиепа с Екатериной Максимовой

В детстве будущий великий танцовщик сильно болел, и поправлять его здоровье родители мальчика решили двумя способами. Марис одинаково серьезно занимался в Рижском хореографическом училище и в секции плавания. Юный спортсмен даже становился чемпионом Латвийской ССР по плаванию вольным стилем.

Лиепа рассказывал, что чаще всего соревноваться приходилось на открытой и не самой теплой воде, у него постоянно прихватывало спину, это мешало в балетном классе. Но именно на соревнованиях по плаванию мальчика заметил отдыхавший в Риге знаменитый балетный педагог Николай Тарасов . Они познакомились, и Тарасов настоял на переводе талантливого парня в Москву.

Марис Лиепа многие годы танцевал на сцене Большого театра, стал народным артистом СССР и выдающимся исполнителем роли Красса в балете «Спартак» . Параллельно снимался в кино, в его фильмографии полтора десятка художественных картин. Мария Киселева (род. в 1974 г.) Источник: globallookpress.com Олимпийская чемпионка Мария Киселева с детства панически боялась воды. Однако это не помешало ее маме отвести девочку в бассейн — пусть занимается плаванием! Мама надеялась, что занятия в секции помогут дочке побороть страх перед водой. А Маше неожиданно очень понравилось новое дело — синхронное плавание, это ведь так красиво.

В 1993 году Киселева выиграла золотую медаль на чемпионате Европы и стала мастером спорта международного класса. За этой победой последовали другие, и скоро в копилке Марии оказалось множество золотых медалей, полученных на чемпионатах и Олимпийских играх.

В 2001 году спортсменка решила покинуть профессиональное плавание и ушла на телевидение — ведь по своей второй специальности она журналистка. Огромной популярностью пользовалась передача «Слабое звено», где Мария была ведущей. Именно в этом образе она приглянулась режиссеру Владимиру Бортко , который пригласил Марию сняться в своем фильме «Идиот» по роману Федора Достоевского

В 2005 году Киселева вместе с Валдисом Пельшем стала ведущей нового телешоу «Вместе с дельфинами». И сегодня, по выражению Марии, ее «роман с телевидением» продолжается.