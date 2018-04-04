Меньшов Владимир Валентинович

Дата рождения: 17 сентября 1939 года

Место рождения: Баку, Азербайджанская ССР Знак зодиака: Дева

Родители Владимира Меньшова были необычной парой. Отец Валентин Михайлович Меньшов, профессиональный моряк, позднее ставший сотрудником НКВД, встретил свою будущую жену Антонину Александровну на корабле, куда девушка устроилась работать, спасаясь от своего «кулацкого» прошлого. После войны пара жила в Баку, где и родились Владимир и его сестра Ирина . В послевоенные годы семья переехала с юга на север, в Архангельск, навсегда покоривший будущего артиста своей суровой красотой. В юности главной страстью Меньшова было чтение книг. Став старше он собрал огромную библиотеку. В 1950-ом после нового переезда, теперь уже в Астрахань, Владимир заинтересовался кинематографом и решил попробовать свои силы в этой области. Несмотря на то, что родители предпочли бы видеть сына военным, мешать поступлению во ВГИК не стали. Первая попытка обернулась неудачей и, вернувшись домой, Владимир некоторое время работал токарем, параллельно готовясь к новому поступлению и играя в местном театре. Через четыре года, успев побыть кроме токаря матросом и шахтером, Меньшов успешно поступил во МХАТ на актерский факультет. Получив диплом и отработав два года в Ставропольском краевом драмтеатре, он вернулся в столицу, где поступил на режиссерский факультет к легендарному Михаилу Ромму, который настолько впечатлился молодым артистом, что специально для него устроил «аспирантуру по режиссуре художественного фильма».

Можно бесконечно перечислять награды, полученные Владимиром Меньшовым в течение долгой и интересной карьеры, но главным его достоянием были и останутся сами фильмы, сохранившие в себе дух эпохи и простые человеческие ценности, во все времена необходимые как обществу в целом, так и лично каждому из нас. В 1989 году Меньшов получил звание Народного артиста РФ.

Личная жизнь Владимира Меньшова

Главной женщиной в жизни режиссера стала актриса Вера Алентова, с которой его связывает более чем пятидесятилетняя сложная история отношений. Они познакомились во время учебы во МХАТе и, как утверждает сам Меньшов, он был буквально сражен наповал красотой молодой актрисы и ее способностью восхищать окружение. «По манере поведения, по типажу я не ее человек, — рассказывает Владимир Валентинович. — И если бы мы не учились на одном курсе, мы не были бы вместе. Нам был дан редчайший шанс узнать друг друга». Артисты поженились будучи студентами, но после выпуска вынуждено разлучились на долгое время: Меньшов был принят в труппу Ставропольского краевого драмтеатра имени Лермонтова, а Алентова поступила на работу в Московский театр имени Пушкина. После отработки положенного государством срока, пара вновь была вместе и в 1969 году у них родилась дочь Юлия, которая впоследствии стала известной актрисой и телеведущей. Как ни парадоксально, именно после рождения дочери и решения квартирного вопроса, Владимир и Вера снова расстались, подумав, что их отношения угасли, однако через четыре года они поняли, что не могут друг без друга. «Трудно, думаю, найти более разных людей, чем мы с Володей, — делится Вера Алентова. — Из-за этого порой так же горячо, как в юности, выясняем отношения. Спустя более полувека нашей совместной жизни он остался таким же, каким был в 20 лет. Очень открытый. Расскажет все про себя, меня, примет полный дом гостей, притащит продуктов, приготовит, угостит…». В 1997 году Юлия Меньшова обрадовала родителей рождением внука Андрея, а в 2003 внучки Таисии.

Интересные факты

Фильм «Москва слезам не верит» стал вторым по посещаемости за всю историю советского кинопроката. Первое место осталось за картиной «Пираты XX века».

В 2007 году Меньшов, будучи приглашенным вручить премию канала MTV за лучший фильм года, узнав название победившей картины (драма «Сволочи»), отказался от приглашения и ушел прямо со сцены. Артист мотивировал свое поведение тем, что не желает поощрять создание фильмов, искажающих историческую правду и очерняющих историю России.

Владимир Меньшов является большим поклонником советского периода российской истории и активно декларирует свою позицию.

Роли в кино и сериалах

1970 — Счастливый Кукушкин

1972 — Человек на своем месте

1973 — Солёный пёс 1974 — Последняя встреча

1975 — Ар-хи-ме-ды!

1975 — Мои дорогие

1976 — Розыгрыш

1976 — Сказ про то, как царь Пётр арапа женил

1977 — Собственное мнение

1977 — Цена жизни

1979 — Москва слезам не верит

1981 — Гиблое дело

1981 — Под одним небом

1982 — Время для размышлений

1982 — Если враг не сдаётся…

1982 — Магистраль

1983 — В поисках звёзд

1984 — Любовь и голуби

1984 — Приезд

1985 — Вот моя деревня…

1985 — Снегурочку вызывали?

1986 — Год телёнка

1986 — Дорогой Эдисон!

1986 — Курьер

1986 — Перехват

1986 — Путь к себе

1987 — Где находится нофелет?

1988 — Куколка

1989 — Город Зеро

1989 — Отче наш 1990 — Адвокат

1990 — Ивин А.

1990 — Самоубийца

1991 — Депрессия

1991 — Отдушина

1992 — В той области небес…

1992 — Генерал

1992 — Новый Одеон

1992 — Чтобы выжить

1993 — Русский регтайм

1993 — Троцкий

1995 — Ширли-мырли

1997 — Царевич Алексей

1998 — Сочинение ко Дню Победы

1999 — Восемь с половиной долларов

1999 — Д. Д. Д. (Досье детектива Дубровского)

1999 — Китайский сервиз

2001 — Мамука

2001 — Пятый угол

2002 — Ледниковый период

2002 — Спартак и Калашников

2003 — Здравствуй, столица!

2003-2016 — Москва. Центральный округ

2003 — Участок

2004 — 32 декабря

2004 — Время жестоких

2004-2007 — Бальзаковский возраст, или Все мужики_сво…

2004-2007 — Диверсант

2004 — Ночной дозор

2004 — Сосед

2004 — Только ты…

2005 — Брежнев

2005 — Время собирать камни

2005 — Дневной дозор

2006 — Заколдованный участок

2006 — Платки

2006 — У. Е.

2007 — 07-й меняет курс

2007 — Громовы

2007 — Код апокалипсиса

2007 — Ликвидация

2007 — Судебная колонка

2007 — Диверсант 2: Конец войны

2008 — Шаг за шагом

2007 — Я не я 2009 — Каникулы строгого режима

2009 — О, счастливчик!

2009 — Течёт река Волга

2010 — Выкрутасы

2010 — Любовь-морковь 3 2010-2011 — Маруся

2011 — Generation «П»

2011 — Высоцкий. Спасибо, что живой

2011 — Ёлки 2 2011 — О чём ещё говорят мужчины

2012 — Диалоги

2012 — Легенда № 17 2012 — Личные обстоятельства

2013 — Кукушечка

2013 — Мёбиус

2013 — Третья мировая

2014 — Выстрел

2014 — Деньги

2014 — Екатерина

2014 — Под каблуком

2014 — Уходящая натура

2015 — Дед Мазаев и Зайцевы

2015 — Экспириенс

2015 — Зелёная карета

2015 — Млечный путь

2016 — Ивановы

2016 — Мамочки

2016 — После тебя

2017 — Актриса

2017 — Ничей

2017 — Новогодний переполох

Режиссёр, сценарист продюсер

1970 — К вопросу о диалектике восприятия чувств, или Утраченные грёзы

1970 — Счастливый Кукушкин

1973 — Я служу на границе

1976 — Розыгрыш

1979 — Москва слезам не верит

1981 — Ночь коротка

1982 — Ночные гости (Киножурнал Фитиль, выпуск №236»)

1982 — Путевка в жизнь (Киножурнал Фитиль, выпуск №244»)

1984 — Любовь и голуби

1995 — Ширли-мырли

1996 — Ермак

1997 — Любовь к отеческим гробам… (Из цикла 100 фильмов о Москве)

1999 — Кадриль

1999 — Китайскій сервизъ

1999 — Любовь зла 2000 — Зависть богов

2004 — Сосед

2005 — Время собирать камни

2006 — Платки

2008 — Большой вальс

2009 — Партия в бридж

2010 — Китайская бабушка

2014 — Белый ягель

2014 — Дорога без конца

2016 — Застывший ангел

Озвучивание

2005 — Ночной Дозор (Гесер)

2016 — Зверополис (Леодор Златогрив, мэр Зверополиса)