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На два фронта: после «Венома» Риз Ахмед может сняться в «Чудо-женщине 2»
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На два фронта: после «Венома» Риз Ахмед может сняться в «Чудо-женщине 2» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Пока фанаты Marvel и DC до хрипоты спорят, кто круче, актеры не в первый раз «меняют лагерь» — в разное время «на два фронта» успели поработать, например, Бен Аффлек, Райан Рейнольдс, Холли Берри. Теперь к этому списку, похоже, присоединится Риз Ахмед: в октябре этого года мы увидим его в «Веноме» по комиксам Marvel, а в следующем году, по слухам — в сиквеле «Чудо-женщины» от DC. Чем ближе дата начала производства «Чудо-женщины 2», тем больше информации о фильме появляется в сети. Уже известно, что главным антагонистом грядущего супергеройского блокбастера будет Гепарда в исполнении Кристен Уиг, так что место «главгада» уже занято и Ризу Ахмеду не достанется (впрочем, с образом «главгада» актер как раз успеет наиграться в «Веноме»). Какая именно роль предложена Ризу, пока остается неизвестным.
В «Чудо-женщине 2» также занят Педро Паскаль, съемки начнутся в мае этого года, а на большой экран фильм выйдет в ноябре 2019. попкорнnews
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