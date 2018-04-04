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Сериал «Очень странные дела» засудят за плагиат
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Сериал «Очень странные дела» засудят за плагиат 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Режиссер Чарли Кесслер подал в суд на создателей «Очень странных дел» Мэтта и Росса Дафферов за плагиат в сериале. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает CNN.
Истец утверждает, что шоураннеры использовали сюжет его короткометражного фильма «Монток» и сценарий полнометражной ленты «Проект Монток» при создании сериала. Кесслер заявил, что встречался с братьями Даффер в апреле 2014 года и обсуждал с ними свои идеи по поводу полного метра.
Сюжет «Монтока» вращается вокруг теорий заговора, секретных государственных экспериментов и паранормальных явлений. Один из главных героев проекта — полицейский с темным прошлым.
«Очень странные дела» — фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство.
Один из главных персонажей сериала — шериф Хоппер в исполнении Дэвида Харбора. Первый сезон вышел на Netflix летом 2016-го, вторая часть была выпущена осенью 2017 года. В 2019-м Дафферы планируют релиз третьего сезона.
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