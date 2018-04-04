Сериал «Очень странные дела» засудят за плагиат

Режиссер Чарли Кесслер подал в суд на создателей «Очень странных дел» Мэтта и Росса Дафферов за плагиат в сериале. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает CNN

Истец утверждает, что шоураннеры использовали сюжет его короткометражного фильма «Монток» и сценарий полнометражной ленты «Проект Монток» при создании сериала. Кесслер заявил, что встречался с братьями Даффер в апреле 2014 года и обсуждал с ними свои идеи по поводу полного метра.

Сюжет «Монтока» вращается вокруг теорий заговора, секретных государственных экспериментов и паранормальных явлений. Один из главных героев проекта — полицейский с темным прошлым.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер , Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство.