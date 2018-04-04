Создателей «Очень странных дел» обвинили в плагиате

Создателей сериала «Очень странные дела» братьев Мэтта и Росса Дафферов обвинили в плагиате. Режиссер Чарли Кесслер утверждает, что они слизали идею для сериала с его короткометражки «Монток» и использовали его же сценарий для полнометражного фильма под названием «Проект „Монток“. Иск подан в Верховный суд Лос-Анджелеса, передает

TheWrap

»Проектом «Монток» называют предполагаемую серию экспериментов правительства США на базе Camp Hero около городка Монток в штате Нью-Йорк. Сторонники теорий заговора полагают, что проект был направлен на создание психологического оружия, а в Camp Hero исследовали возможности сверхсильных электромагнитных полей для перемещения во времени и телепортации.

Короткометражка Кесслера эксплуатирует эту идею, рассказывая о паранормальных феноменах в окрестностях загадочного правительственного учреждения. Фильм целиком выложен на хостинге Vimeo.

MONTAUK from John Madere on Vimeo.

В иске Кесслер указывает, что встречался с братьями Даффер на кинофестивале в Трайбеке в 2014 году и там они обсуждали его «Монток». Под этим же названием Дафферы предложили свой сериал каналу Netflix , утверждает Кесслер. Позже действие перенесли в Индиану, а сериал получил название «Очень странные дела».

Variety, впрочем, указывает, что истоки вдохновения и Кесслера, и братьев Даффер можно найти в опубликованной в 1992 году книге «Проект „Монток“: эксперименты со временем».

Размер компенсации, которую хочет получить режиссер короткометражки, в иске не указан.

Представитель братьев Даффер на момент публикации заметки не прокомментировал иск.

Сериал «Очень странные дела» был продлен на третий сезон, и главные звезды, включая детей, будут получать

шестизначные гонорары

за каждую серию. По словам актера Дэвида Харбора, сыгравшего роль шерифа Джима Хоппера, новые серии выйдут не раньше 2019 года. События в новом сезоне развернутся через год после действий, описанных во втором сезоне.