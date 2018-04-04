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Создателей «Очень странных дел» обвинили в плагиате
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Создателей «Очень странных дел» обвинили в плагиате 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Создателей сериала «Очень странные дела» братьев Мэтта и Росса Дафферов обвинили в плагиате. Режиссер Чарли Кесслер утверждает, что они слизали идею для сериала с его короткометражки «Монток» и использовали его же сценарий для полнометражного фильма под названием «Проект „Монток“. Иск подан в Верховный суд Лос-Анджелеса, передает
TheWrap
»Проектом «Монток» называют предполагаемую серию экспериментов правительства США на базе Camp Hero около городка Монток в штате Нью-Йорк. Сторонники теорий заговора полагают, что проект был направлен на создание психологического оружия, а в Camp Hero исследовали возможности сверхсильных электромагнитных полей для перемещения во времени и телепортации.
Короткометражка Кесслера эксплуатирует эту идею, рассказывая о паранормальных феноменах в окрестностях загадочного правительственного учреждения. Фильм целиком выложен на хостинге Vimeo.
MONTAUK from John Madere on Vimeo.
В иске Кесслер указывает, что встречался с братьями Даффер на кинофестивале в Трайбеке в 2014 году и там они обсуждали его «Монток». Под этим же названием Дафферы предложили свой сериал каналу Netflix, утверждает Кесслер. Позже действие перенесли в Индиану, а сериал получил название «Очень странные дела».
Variety, впрочем, указывает, что истоки вдохновения и Кесслера, и братьев Даффер можно найти в опубликованной в 1992 году книге «Проект „Монток“: эксперименты со временем».
Размер компенсации, которую хочет получить режиссер короткометражки, в иске не указан.
Представитель братьев Даффер на момент публикации заметки не прокомментировал иск.
Сериал «Очень странные дела» был продлен на третий сезон, и главные звезды, включая детей, будут получать
шестизначные гонорары
за каждую серию. По словам актера Дэвида Харбора, сыгравшего роль шерифа Джима Хоппера, новые серии выйдут не раньше 2019 года. События в новом сезоне развернутся через год после действий, описанных во втором сезоне.
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