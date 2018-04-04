Создатели сериала «Очень странные дела» судятся из-за плагиата

Режиссер Чарли Кесслер подал в суд на создателей хоррор-сериала «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов за плагиат, сообщает CNN

Чарли утверждает, что Дафферы использовали идею его короткометражки «Монток» и сценария полнометражного фильма «Проект Монток». По словам Кесслера, он обсуждал идею «Монтока» с Дафферами на фестивале «Трайбека» в 2014 году, а в 2016 году, к своему удивлению, узнал свой сценарий в сериале «Очень странные дела».