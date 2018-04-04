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Создатели сериала «Очень странные дела» судятся из-за плагиата
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Создатели сериала «Очень странные дела» судятся из-за плагиата 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер Чарли Кесслер подал в суд на создателей хоррор-сериала «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов за плагиат, сообщает CNN.
Чарли утверждает, что Дафферы использовали идею его короткометражки «Монток» и сценария полнометражного фильма «Проект Монток». По словам Кесслера, он обсуждал идею «Монтока» с Дафферами на фестивале «Трайбека» в 2014 году, а в 2016 году, к своему удивлению, узнал свой сценарий в сериале «Очень странные дела».
"Монток" был отмечен на кинофестивале «Хэмптонс» в 2012 году и, как и в «Очень странных делах», в основе его сюжета лежат конспирологические теории, секретные правительственные проекты и паранормальные явления. Пока братья Дафферы и стриминговый сервис Netflix, выпускающий сериал, никак не прокомментировали обвинения. Сейчас идут съемки третьего сезона телешоу, в марте этого года стало известно, что актерам сериала повысят гонорары.
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