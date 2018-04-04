С 5 апреля на экраны выходит фильм «Взрослые игры»

Иначе, зачем было режиссеру Максу Уинклеру из Лос-Анджелеса вместе с тремя сценаристами придумывать историю про трех калифорнийских школьниц?

Главная во всей это заварушке — очаровательная Эрика, это она «отлавливает» взрослых мужчин, ищущих легких развлечений. А затем после «взрослых игр», все трое их шантажируют, вымогая деньги. И все так удачно складывается. И весело. Но Эрика не такая уж бяка, какой ее считают одноклассницы: грязные делишки облагорожены целью — деньги ей нужны, чтобы внести залог за отца, попавшего в тюрьму. Живет Эрика с моложавой мамочкой, и все шло, как шло, пока мамочка не привела в дом нового кавалера, причем, и любящего, и обеспеченного, но с довеском — сынулей, страдающим паническими атаками, ожирением и зависимостью от антидепрессантов. Неприязнь между подростками неожиданно перерастает в дружбу. Но новоиспеченный братик невольно подталкивает Эрику к очередному шантажу. И на этот раз мишенью становится — школьный учитель, обвиняемый в домогательствах…

Режиссер Макс Уинклер блестяще поработал с актерами. Или актеры — с ним. И такое бывает. Зои Дойч (Эрика) в тендеме с Кэтрин Хан (мама) — безукоризненно точны и естественны. Мастер-класс для некоторых голливудских див. Семейные разборки настолько правдоподобны, что создается ощущение, что актрисы работают не по сценарию, а проживают, импровизируют. Камера тщательно фиксирует механику ежедневного существования героев (оператор Каролина Коста), бесстыдно заглядывает в рот, ловит лживые взгляды, прозрачные слезинки, капельки пота, спрятанный стыд. Неоправданная внутренним содержанием завораживающая красота женских лиц — предвещает грех и искупление. В роли свободного брата — мало известный в России актер Джои Морган. При внешней непривлекательности, в его герое сочетаются детская растерянность, рефлексия, мужская сила и обаяние. А диалоги юных убийц по дороге в Мексику — это уже путь очищения от преступных «взрослых игр». Картина проводит грубую черту под темой, выходящей на первый план — в этом мире слишком мало вещей и еще меньше людей, которые оказываются тем, чем кажутся. И подросткам очень сложно найти себя.