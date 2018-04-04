Операторская премия «Белый квадрат» досталась фильму «Время первых» 

Накануне в московском театре «Гоголь Центр» вручили операторскую премию «Белый квадрат», пишет "Российская газета".
Гран-при досталось Владимиру Баште — жюри высоко отметило работу оператора над съемкой космической драмы Дмитрия Киселева «Время первых». Также за премию боролись Юрий Клименко ("Матильда"), Михаил Кричман ("Нелюбовь"), Владислав Опельянц ("Заложники"), и Алишер Хамидходжаев ("Аритмия"). В конкурсе участвовала еще одна операторская работа Башты, «Холодное танго».
Лауреатом почетного приза «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского был назван Анатолий Мукасей — оператор картин «Берегись автомобиля», Гардемарины, вперед!", «Большая перемена», «Чучело» и др.
Фильм «Время первых» вышел в прокат 6 апреля 2017 года. Картина о подвиге советских космонавтов получила четыре награды «Золотой орел».