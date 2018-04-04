Ещё
Операторская премия «Белый квадрат» досталась фильму «Время первых»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Операторская премия «Белый квадрат» досталась фильму «Время первых» 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Накануне в московском театре «Гоголь Центр» вручили операторскую премию «Белый квадрат», пишет "Российская газета".
Гран-при досталось Владимиру Баште — жюри высоко отметило работу оператора над съемкой космической драмы Дмитрия Киселева «Время первых». Также за премию боролись Юрий Клименко ("Матильда"), Михаил Кричман ("Нелюбовь"), Владислав Опельянц ("Заложники"), и Алишер Хамидходжаев ("Аритмия"). В конкурсе участвовала еще одна операторская работа Башты, «Холодное танго».
Лауреатом почетного приза «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского был назван Анатолий Мукасей — оператор картин «Берегись автомобиля», Гардемарины, вперед!", «Большая перемена», «Чучело» и др.
Фильм «Время первых» вышел в прокат 6 апреля 2017 года. Картина о подвиге советских космонавтов получила четыре награды «Золотой орел».
Газета.Ru: последние новости
Новая картина Спилберга "Первому игроку приготовиться" с отрывом возглавила российский прокат Режиссер "28 панфиловцев" представит на ММКФ новый фильм "Танки" Цифровая модель Мэрилин Монро сыграет в новом фильме об актрисе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение