«Игра в кино»: любовь к киноклассике поможет заработать

На телеканале «МИР» — еще одна премьера. Любишь смотреть советское кино, заработай на этом! Новое шоу «Игра в кино» — это познавательно и очень выгодно.

Многие знаковые ленты 20 века сняты в Петербурге. Город с богатой архитектурой всегда привлекал кинорежиссеров. Через объектив кинокамеры на него взглянул и корреспондент «МИРа» Родион Ковалев.

В 1973 году Эльдар Рязанов задумал снять фильм по пьесе «Спагетти по-русски». В прокат он вышел под названием «Невероятные приключения итальянцев в России» и только в первый год его посмотрело 50 миллионов зрителей.

По сюжету, главные герои ищут бабушкин клад под одним из петербургских львов. В городе львиных изваяний около сотни! Но этого режиссеру показалось мало. Специально для съемок тут и там появляются бутафорские, гипсокартонные львы. Например, у входа в Академическую капеллу.

Невероятно, но факт

Кем стали юные актеры

Недалеко от театра из «Приключений итальянцев» — еще одна популярная кинолокация. Отсюда, с Заячьего острова, вид почти на все открыточные достопримечательности города разом. Так что если надо показать, что дело происходит в Петербурге, снимают тут.

Именно сюда Рязанов отправил грустить Надю из «Иронии судьбы». Но вот беда: снега зимой в тот год в городе почти не было. И новогоднее настроение пришлось создавать при помощи… пенопласта.

В «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» волей режиссера Игоря Масленникова Северная столица России превратилась в Лондон. А оранжерея Таврического сада сыграла роль Лоусерского пассажа.

…Вот место внезапной встречи Лестрейда и Ватсона перед отъездом главных героев на континент. Сегодня здесь гораздо зеленее и больше растений, чем в 1980-м, но антураж угадывается без труда.

В лучших советских фильмах 1970-х годов Ленинград сыграл свою роль в авантюрной комедии, в лирической истории любви, в классическом британском детективе. Но его всегда легко узнать. Даже в гриме.

Новый проект «Игра в кино» — с 9 апреля на телеканале «МИР». С понедельника по четверг в 16:15 мск. Не пропустите!

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