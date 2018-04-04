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На «Новый горизонт» в Воронеж приедет звезда фильма «Движение вверх»
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На «Новый горизонт» в Воронеж приедет звезда фильма «Движение вверх» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
С 22 по 28 апреля в Воронеже снова пройдет «Новый горизонт» — международный кинофестиваль короткометражного кино и анимации.
Лучшие работы, присланные на конкурс, будут показывать в кинотеатре «Спартак». Жюри выбирало самые достойные работы из более 3500 присланных на конкурс. Победителей огласят 28 апреля. В эти же дни будет проходить турнир по «Кинобаттлу», финал которого совпадет с закрытием фестиваля.
В рамках фестиваля пройдут встречи с известными кинодеятелями. Воронежцы смогут пообщаться с актером сериала «Восьмидесятые» Александром Якиным, звездой фильма «Движение вверх» Кузьмой Сапрыкиным, сыгравшим баскетболиста Ивана Едешко, и монтажером картины «Я худею» Аветом Оганесяном.
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