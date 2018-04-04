На «Новый горизонт» в Воронеж приедет звезда фильма «Движение вверх»

С 22 по 28 апреля в Воронеже снова пройдет «Новый горизонт» — международный кинофестиваль короткометражного кино и анимации.

Лучшие работы, присланные на конкурс, будут показывать в кинотеатре «Спартак» . Жюри выбирало самые достойные работы из более 3500 присланных на конкурс. Победителей огласят 28 апреля. В эти же дни будет проходить турнир по «Кинобаттлу», финал которого совпадет с закрытием фестиваля.