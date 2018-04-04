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В Екатеринбурге пройдет встреча с режиссером фильма «Нелюбовь» Андреем Звягинцевым
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В Екатеринбурге пройдет встреча с режиссером фильма «Нелюбовь» Андреем Звягинцевым 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Как сообщает корреспондент «ФедералПресс», встреча состоится в отеле Hyatt Regency Ekaterinburgэ. Тема творческой встречи: «5 взглядов на человека и время». Автор фильмов Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь» Андрей Звягинцев является одним из самых известных в России режиссеров, чьи кинокартины являются глубокими произведениям, заставляющими думать, сопоставлять, переосмысливать, сочувствовать, одним словом, ощущать себя живыми.
Премьера последней работы режиссера, фильма «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, получив специальный приз жюри за режиссуру. Эта история посвящена маленькому мальчику, который убегает из дома, потому что его семья переживает тяжелый развод. Картина успешно выходит в мировом прокате.
В своих фильмах Звягинцев исследует поступки и мотивы поведения героев в привычных для зрителей бытовых обстоятельствах. За частными историями конкретных людей — глубокое размышление о человеческой природе.
Редкая возможность общения с режиссером — на встрече 5 апреля в 19:00.
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