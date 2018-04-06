«Ради благой цели»: Райан Рейнольдс продаст на аукционе розовый костюм Дэдпула

Известный голливудский актер Райан Рейнольдс решил приобщиться к благотворительности и помочь тем, кто столкнулся с онкологическими болезнями. Он предложил поклонникам пожертвовать деньги на борьбу с раком и в качестве лота представил свой костюм Дэдпула — героя, которого он сыграл в одноименном фильме.

Райан Рейнольдс планирует продать на аукционе розовый костюм Дэдпула. В фильмах он красного цвета, но на торги знаменитость выставил розовую «версию». Средства, которые удастся выручить, будут направлены на борьбу с раком. Кинозвезда объявил в соцсетях о намерении сделать доброе дело. По словам артиста, в костюме его героя можно посетить свадьбу или ходить в нем в продуктовый магазин. Для того чтобы стать обладателем лота, необходимо перевести в фонд LetsFCancer любую сумму — от $10. Обладателя костюма выберет сам Райан, но он отмечает, что шанс есть у каждого и призывает присоединиться к мероприятию. За перевод $5000 Рейнольдс планирует записать личное голосовое послание от лица своего киногероя.

Напомним, Райан Рейнольдс впервые сыграл Дэдпула в 2016 году. Премьера второй части фильма запланирована на 17 мая и многие посчитали будущий аукцион, объявленный актером, частью рекламы картины. По сюжету мужчина по имени Уэйд Уилсон, который стал Дэдпулом, также страдал от рака, но решил попробовать излечиться от него, приняв участие в проекте «Оружие Икс», после чего он обрел удивительную силу и сверхвозможности.

Фанаты Райана Рейнольдса оценили его поступок: «Молодец, правильно все делаешь!» «Отличная идея и цвет костюма оригинальный — розовый». «Хорошо, что знаменитости тоже делают хорошие дела». «Уверен, что он быстро продаст костюм, хорошо, что знаменитости обращают внимание на такие острые проблемы». «Прекрасно, я бы тоже хотел такой костюмчик». «Интересная задумка и ради благой цели, что похвально».

Райан Рейнольдс недавно решил сделать подарок онкобольным детям и пригласил их на съемочную площадку, где они могли увидеть, как создается фантастический фильм «Дэдпул 2».