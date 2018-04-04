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У Дэдпула есть для вас розовый сюрприз
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У Дэдпула есть для вас розовый сюрприз 

Ivi.ru 2 часа назад
Фото: Ivi.ru
Создатели «Дэдпула 2» выпустили ролик, в котором герой, одетый в свой костюм (правда, розового цвета), призывает бороться с онкологическими заболеваниями. Кто забыл — именно из-за рака Уэйд Уилсон вляпался в историю, после которой стал Пулом.
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