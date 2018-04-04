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Джон Бойега может присоединиться к супергеройской киновселенной Marvel
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Джон Бойега может присоединиться к супергеройской киновселенной Marvel 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Одна крупная и «долгоиграющая» франшиза у Джона Бойеги, знакомого нам по «Звездным войнам», уже есть, но актеру этого мало — Бойега намекнул, что в будущем может присоединиться еще и к супергеройской киновселенной Marvel, тем более что там, похоже, после «Мстителей 4» появится немало вакантных мест. Джон Бойега любовь руководства Disney уже заслужил благодаря «Звездным войнам», так что и в Marvel, которая принадлежит Disney, в теории Джону дорога открыта. Актер признался, что уже вел переговоры с Marvel на предмет присоединения к супергеройской франшизе — правда, никакой конкретики пока нет.
Отметим, ранее ходили слухи, что Бойеге предлагали роль Блэйда, но он-де отказался — ибо это стало бы «плевком в лицо Уэсли Снайпса», по его собственным словам. Сейчас Бойегу можно увидеть в сиквеле «Тихоокеанского рубежа» вместе со Скоттом Иствудом — фильм вышел в прокат в конце марта и за 10 дней собрал по миру 230 миллионов долларов при бюджете в 150. попкорнnews
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