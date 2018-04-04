Ещё
Козловский: из актеров в тренеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Козловский: из актеров в тренеры 

Рамблер 1 час назад
Картина стала режиссерским дебютом Козловского, он же исполнил в ней главную роль.
Фильм повествует о футболисте-неудачнике, игравшем за сборную России и в ответственный момент не сумевшем забить пенальти. После этой оплошности игрок уходит из большого спорта и уезжает в провинцию, чтобы стать тренером маленькой футбольной команды.
Но именно c игроками этого небольшого провинциального клуба бывшему футболисту предстоит совершить чудо и прийти к победе после нелегкой борьбы с самим собой.
В картине приняли участие знаменитые футболисты, сыгравшие небольшие но значимые роли.
Фильм выйдет в прокат 19 апреля.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
15 лучших фильмов месяца
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение