Козловский: из актеров в тренеры

Картина стала режиссерским дебютом Козловского, он же исполнил в ней главную роль.

Фильм повествует о футболисте-неудачнике, игравшем за сборную России и в ответственный момент не сумевшем забить пенальти. После этой оплошности игрок уходит из большого спорта и уезжает в провинцию, чтобы стать тренером маленькой футбольной команды.

Но именно c игроками этого небольшого провинциального клуба бывшему футболисту предстоит совершить чудо и прийти к победе после нелегкой борьбы с самим собой.

В картине приняли участие знаменитые футболисты, сыгравшие небольшие но значимые роли.

Фильм выйдет в прокат 19 апреля.