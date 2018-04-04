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Эрик Банна снимется в криминальном сериале «Грязный Джон»
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Эрик Банна снимется в криминальном сериале «Грязный Джон» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Эрик Бана («И грянул шторм») и Конни Бриттон («Нэшвилл») подписались на участие в новом сериале, основанном на реальных событиях. Телеканал Bravo уже заказал два сезона шоу.
Проект «Грязный Джон / Dirty John» будет снят по мотивам документальных статьей, написанных журналистом издания Los Angeles Times Кристофером Гоффардом. Бана сыграет Джона Миена, привлекательного и романтичного мужчину, который на деле оказывается профессиональным аферистом.
Он влюбляет в себя Дебру Ньюэлл (Бриттон) — успешного дизайнера и мать-одиночку, и втягивает ее в паутину лжи. В сериале расскажут правдивую историю о том, как роман с Джоном Миеном повлиял на личность и судьбу Дебры.
Для Эрика Бана роль в «Грязном Джоне» станет первой на американском телевидении. До этого австралийский актер снимался у себя на родине в тв-шоу «Что-то в воздухе» и «Все святые».
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