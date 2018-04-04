Звезда фильма «Такси» станет почетным гостем ММКФ 

Французский актер приглашен в качестве почетного гостя 40-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет 19-26 апреля.
Кроме того, он возглавит жюри международного конкурса короткого метра. Также будет организован спецпоказ криминальной драмы "Идентификация" Сэмуэла Тивьерджа, где Насери сыграл мошенника экстра-класса, который опекает молодого преемника.
В программу короткого метра отобрано 12 картин, среди них две — отечественные. В основной программе — 15 фильмов, один из них, "Неаполь под пеленой", будет открывать кинофестиваль. В состав жюри основной программы — режиссер Анна Меликян (Россия), продюсер Паоло Дель Брокко (Италия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай).