Звезда фильма «Такси» станет почетным гостем ММКФ

Французский актер приглашен в качестве почетного гостя 40-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет 19-26 апреля.

Кроме того, он возглавит жюри международного конкурса короткого метра. Также будет организован спецпоказ криминальной драмы "Идентификация" Сэмуэла Тивьерджа, где Насери сыграл мошенника экстра-класса, который опекает молодого преемника.