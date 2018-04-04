Ещё
Звезда фильма «Такси» станет почетным гостем ММКФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда фильма «Такси» станет почетным гостем ММКФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Такси 2"
Французский актер приглашен в качестве почетного гостя 40-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет 19-26 апреля.
Кроме того, он возглавит жюри международного конкурса короткого метра. Также будет организован спецпоказ криминальной драмы "Идентификация" Сэмуэла Тивьерджа, где Насери сыграл мошенника экстра-класса, который опекает молодого преемника.
В программу короткого метра отобрано 12 картин, среди них две — отечественные. В основной программе — 15 фильмов, один из них, "Неаполь под пеленой", будет открывать кинофестиваль. В состав жюри основной программы — режиссер Анна Меликян (Россия), продюсер Паоло Дель Брокко (Италия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай).
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
15 лучших фильмов месяца
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение