В Москве открылся IX онлайн-кинофестиваль «Дубль дв@» 

Сегодня в медиацентре "Российской газеты" состоялось торжественное открытие IХ онлайн-кинофестиваля «Дубль Дв@». Главная его задача — дать возможность встретиться лучшим российским фильмам последних лет со своим зрителем, а зрителю — оценить конкурсную программу и проголосовать за лучшие картины.
Среди гостей церемонии открытия — Марк Захаров, Владимир Хотиненко, Александр Митта, Сергей Соловьев, Павел Чухрай, Нина Чусова, Герард Васильев, Жанна Жердер.
В двух конкурсах этого года участвуют 10 полнометражных и 6 короткометражных игровых фильмов последних двух лет. В категории «полный метр» будут представлены ленты «Холодное танго» (Павел Чухрай), «Ке — ды» (Сергей Соловьев), «Из Уфы с любовью» (Айнур Аскаров), «Мой лучший друг» (Элина Суни), «Ложь или действие» (Алексей Камынин), «Скоро все кончится» (Алексей Рыбин), «Нашла коса на камень» (Аня Крайс), «Частное пионерское-3» (Александр Карпиловский), «Близкие» (Ксения Зуева), «Тень» (Дмитрий Светозаров).
В программе «короткого метра» зрители увидят фильмы «PRO кино» (Денис Прима, 20 минут), «Каждый первый» (Николай Котяш, 26 минут): «Раскольников. Мармеладовые облака» (Александра Сашнева, 28 минут), «Еду как хочу» (Денис Филюков, 29 минут), «Чужой монастырь» (Андрей Булатов, 16 минут), «Без репетиций» (Наркас Искандарова, 33 минуты).
В состав жюри главного конкурса 2018 года вошли драматург и режиссер Рустам Ибрагимбеков (председатель), актриса Инга Оболдина, актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, режиссер Андрей Зайцев, критик Леонид Павлючик. Учредителя фестиваля «Российскую газету» в жюри представляет заместитель главного редактора Ядвига Юферова.
Жюри конкурса короткометражных фильмов составят студенты 4-5 курсов ВГИКа имени Сергея Герасимова. Руководитель курса — режиссер и кинокритик Евгения Тирдатова.
Третья судейская коллегия — зрители, которые голосованием в интернете выберут лауреата приза зрительских симпатий.
Фильмы и спектакли фестиваля будут доступны по ссылке бесплатно в любой точке планеты, каждый в течение 48 часов. В последний день 17 апреля пройдет дополнительный премиальный показ фильмов, получивших призы.