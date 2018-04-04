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Элине Быстрицкой — 90
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Элине Быстрицкой — 90 

RT на русском 30 минут назад
Фото: RT на русском
Элине Быстрицкой не раз присваивали титул самой красивой советской актрисы. Сама же она философски относится к внешности, говоря, что красота идёт изнутри. Заслуженная артистка России почти 70 лет играет в театре и кино, при этом преподаёт актёрское мастерство и занимается благотворительностью. Самой запоминающейся работой Элины Быстрицкой стала главная роль в фильме-эпопее «Тихий дон», за что её стали называть «Аксиньей всех времён и народов» и присвоили звание полковника казачьих войск. Творческий путь актрисы — в фотогалерее RT.
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