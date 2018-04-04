Элине Быстрицкой не раз присваивали титул самой красивой советской актрисы. Сама же она философски относится к внешности, говоря, что красота идёт изнутри. Заслуженная артистка России почти 70 лет играет в театре и кино, при этом преподаёт актёрское мастерство и занимается благотворительностью. Самой запоминающейся работой Элины Быстрицкой стала главная роль в фильме-эпопее «Тихий дон», за что её стали называть «Аксиньей всех времён и народов» и присвоили звание полковника казачьих войск. Творческий путь актрисы — в фотогалерее RT.