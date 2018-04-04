Назван главный злодей сиквела «Доктора Стрэнджа»

Авторы первой части фильма обдумывают сюжет следующей части картины. Как отмечает сценарист ленты С. Роберт Каргилл, главным злодеем сиквела "Доктора Стрэнджа" может стать демон Кошмар, знакомый поклонникам Вселенной Marvel по Призрачному гонщику.

Также Каргилл дал понять, что вполне возможно возвращение во второй части Барона Мордо.

Примечательно, что официально студия еще даже не анонсировала продолжение первого фильма, премьера которого состоялась в октябре 2016 года. Но судя по мировым сборам ($677,7 миллиона), сиквелу все-таки быть.