Ещё
Назван главный злодей сиквела «Доктора Стрэнджа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван главный злодей сиквела «Доктора Стрэнджа» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"
Авторы первой части фильма обдумывают сюжет следующей части картины. Как отмечает сценарист ленты С. Роберт Каргилл, главным злодеем сиквела "Доктора Стрэнджа" может стать демон Кошмар, знакомый поклонникам Вселенной Marvel по Призрачному гонщику.
Также Каргилл дал понять, что вполне возможно возвращение во второй части Барона Мордо.
Примечательно, что официально студия еще даже не анонсировала продолжение первого фильма, премьера которого состоялась в октябре 2016 года. Но судя по мировым сборам ($677,7 миллиона), сиквелу все-таки быть.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
15 лучших фильмов месяца
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение