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«Космической одиссее 2001» исполнилось 50 лет
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«Космической одиссее 2001» исполнилось 50 лет 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Публикация на «Кинопоиске» об истории создания фильма
К 50-летию авторы публикации рассказывают об идее фильма, съемочном процессе, декорациях, восприятии «Космической одиссеи».
Кадр из фильма
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