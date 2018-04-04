В России хотят создать мультфильм «Пиноккио 3D»

Студия «Лицензионные бренды» планирует в следующем году начать работу над анимационным фильмом «Пиноккио 3D». Проект, скорее всего, будет международным. И что-то нам подсказывает, что он будет в 3D.

Соучредитель компании Роман Борисевич сказал, что известная история про очень носатого мальчика послужит только основой мультфильма, но они дадут сказке новое прочтение и сделают яркую комедию для всей семьи.

Студия «Лицензионные бренды» создана в Москве 2015 году. Первый проект студии вышел в 2018 году — это фильм «Чудо-Юдо». Также в этом году выйдут мультфильмы «Два хвоста» и «Принцесса и дракон», а в следующем — мультфильм «Большое путешествие».

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: 20 детских кинопремьер весны