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В России хотят создать мультфильм «Пиноккио 3D»
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В России хотят создать мультфильм «Пиноккио 3D» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Студия «Лицензионные бренды» планирует в следующем году начать работу над анимационным фильмом «Пиноккио 3D». Проект, скорее всего, будет международным. И что-то нам подсказывает, что он будет в 3D.
Соучредитель компании Роман Борисевич сказал, что известная история про очень носатого мальчика послужит только основой мультфильма, но они дадут сказке новое прочтение и сделают яркую комедию для всей семьи.
Студия «Лицензионные бренды» создана в Москве 2015 году. Первый проект студии вышел в 2018 году — это фильм «Чудо-Юдо». Также в этом году выйдут мультфильмы «Два хвоста» и «Принцесса и дракон», а в следующем — мультфильм «Большое путешествие».
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