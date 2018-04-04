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Хелен Миррен: «Каскадёры тоже должны выдвигаться на „Оскар“»
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Хелен Миррен: «Каскадёры тоже должны выдвигаться на „Оскар“» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Актриса уверена, что в кинематографе недооценивают заслуги специалистов по трюкам.
В интервью изданию Female First оскароносная актриса Хелен Миррен, рассуждая о съёмках в блокбастере «Форсаж 8», отметила работу каскадёров, которые на её взгляд заслуживают отдельной номинации на премию «Оскар».
Люди, отвечающие за спецэффекты и трюки просто невероятные. Следить за их работой одно удовольствие. В рамках «Оскара» безусловно должна быть номинация за каскадёрскую работу. Эти парни настоящие профессионалы и при этом они артисты.
Миррен уже не первая, кто говорит о необходимости введения новой номинации «Оскара». В 2016 году группа каскадёров пикетировала офис Академии кинематографических искусств и наук в Беверли-Хиллз с требованием учредить для них отдельную категорию премии.
Это оскорбление нашей профессии. Мы берём страницу сценария и вдыхаем в неё жизнь. Люди любят экшн — поэтому они ходят в кино. Не хотим никого обидеть, но кто ходит в кино, чтобы посмотреть на причёски?
Как отмечает портал Slash Film, из более чем 7 тысяч членов Киноакадемии каскадёрское ремесло представляют меньше 20 человек. По правилам организации этого недостаточно, чтобы вводить новую номинацию.
#оскар #кино
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