Мила Йовович покорит «Райские холмы»

Актриса приняла приглашение принять участие в научно-фантастическом триллере.

По сведениями Deadline, Элис Уоддингтон, для которой "Райские холмы" станут режиссерским дебютом, уже приступила к съемкам в Испании.

Сюжет фильма разворачивается в будущем, главную героиню фильма отправляют на принудительное лечение в санаторий "райские холмы", где над ее разумом проводят опыты, а девушку постепенно превращают в безвольную "куклу". Но однажды появляется девушка, уговаривающая героиню совершить побег…