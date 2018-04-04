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Мила Йовович покорит «Райские холмы»
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Мила Йовович покорит «Райские холмы» 

Рамблер 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
Актриса приняла приглашение принять участие в научно-фантастическом триллере.
По сведениями Deadline, Элис Уоддингтон, для которой "Райские холмы" станут режиссерским дебютом, уже приступила к съемкам в Испании.
Сюжет фильма разворачивается в будущем, главную героиню фильма отправляют на принудительное лечение в санаторий "райские холмы", где над ее разумом проводят опыты, а девушку постепенно превращают в безвольную "куклу". Но однажды появляется девушка, уговаривающая героиню совершить побег…
Роль главной героини фильма досталась Эмме Робертс, а пациентку "подбивающую" ее сбежать из "Холмов" сыграет Эйса Гонсалес.
Кем станет Мила Йовович в фильме, рассказывать создатели ленты не торопятся. Дату релиза картины пока тоже не сообщается.
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