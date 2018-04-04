Актер Бенисио Дель Торо возглавит жюри «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля 

Организаторы Каннского кинофестиваля выбрали председателя жюри секции «Особый взгляд» — им, по сообщению The Hollywood Reporter, стал 51-летний актер Бенисио Дель Торо.
"Человек, который решит судьбу награды «Особый взгляд» — не только киноман, но и великолепный актер, преданный искусству. Рожденный в Пуэрто-Рико и выросший в Пенсильвании, он стал художником, который не знает границ", — говорится в сообщении оргкомитета Каннского кинофестиваля.
В программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2012 года участвовал режиссерский дебют Бенисио Дель Торо — киноновелла «Понедельник», снятая для фильма «Гавана, я люблю тебя».
71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 9 по 20 мая 2018 года. Главой жюри смотра станет актриса Кейт Бланшетт.