Актер Бенисио Дель Торо возглавит жюри «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля

"Человек, который решит судьбу награды «Особый взгляд» — не только киноман, но и великолепный актер, преданный искусству. Рожденный в Пуэрто-Рико и выросший в Пенсильвании, он стал художником, который не знает границ", — говорится в сообщении оргкомитета Каннского кинофестиваля.

В программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2012 года участвовал режиссерский дебют Бенисио Дель Торо — киноновелла «Понедельник», снятая для фильма «Гавана, я люблю тебя».