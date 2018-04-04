Бенисио Дель Торо возглавит жюри «Особого взгляда» Каннского фестиваля

Актер Бенисио Дель Торо возглавит в этом году жюри секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля, сообщает пресс-служба фестиваля.

Вместе с актером в жюри также войдет режиссер Тим Бертон

В пресс-службе напомнили, что восемь лет назад Бертон и Дель Торо совместно с коллегами победителем выбрали фильм «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» Апичатпонга Вирасетакула.

Ранее сообщалось, что главой жюри всего Каннского фестиваля в этом году станет австралийская актриса Кейт Бланшетт

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