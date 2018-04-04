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Бенисио Дель Торо возглавит жюри «Особого взгляда» Каннского фестиваля
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Бенисио Дель Торо возглавит жюри «Особого взгляда» Каннского фестиваля 

Мир24 42 минуты назад
Актер Бенисио Дель Торо возглавит в этом году жюри секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля, сообщает пресс-служба фестиваля.
Вместе с актером в жюри также войдет режиссер Тим Бертон.
В пресс-службе напомнили, что восемь лет назад Бертон и Дель Торо совместно с коллегами победителем выбрали фильм «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» Апичатпонга Вирасетакула.
Ранее сообщалось, что главой жюри всего Каннского фестиваля в этом году станет австралийская актриса Кейт Бланшетт.
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