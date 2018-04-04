Эмилия Кларк: в мужской компании я могу перепить любого

В марте закончились съемки последнего сезона «Игры престолов», но сама премьера ожидается лишь в 2019-м.

Чтобы напомнить, за что все любят этот сериал, мы решили немного пообщаться с «матерью драконов», остроумной и сексуальной британской актрисой Эмилией Кларк

Фото Rex/Fotodom.Ru Профессия: укротительница мужчин — в сериале «Игра престолов». Она повелевает тысячами воинов и решает судьбы целых народов. Возраст: 30 лет. Ее достижения: до того, как стать всемирно известной, Эмилия Кларк была театральной актрисой и играла второстепенные роли. Горячие сцены: в каждом сезоне Дейнерис обязательно подкинет дровишек в топку фанатской любви, снявшись в очередной откровенной сцене.

PLAYBOY Мисс Кларк, как вы объясняете такой ажиотаж вокруг «Игры престолов»?

Сериал основан на цикле романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Р. Р. Мартина . Эти книги уже были бестселлерами. Продюсеры сериала великолепно передали все, что восхищает нас в оригинале: злодеев, борьбу за власть, секс, любовь, убийства и разрушения. Поклонники продолжают говорить, что они поражены реалистичностью. Грубый секс, брутальные сцены битв — именно таким и представляешь себе мир Средневековья.

PLAYBOY Правда, что стремление к реализму часто заходит так далеко, что актерам не разрешают принимать душ в течение нескольких дней?

Конечно, мы моемся, но некоторые актеры не моют голову. Их волосы должны выглядеть жирными в этой суровой среде (смеется).

PLAYBOY Жесткие сексуальные сцены и обнаженная грудь для вас не проблема?

Никто не в восторге от раздевания перед камерой, когда множество незнакомых людей смотрят на тебя. Но это в порядке вещей для такого сериала, как «Игра престолов». Я не из пугливых. Когда я дебютировала на Бродвее в спектакле «Завтрак у Тиффани», я стояла на сцене в чем мать родила. Но в Голливуде нужно быть осторожной и не соглашаться на все роли, где предлагают сниматься в обнаженных сценах. Иначе ты быстро позволишь наклеить на себя ярлык.

Мне больше подходят роли сильных женщин, которые контролируют мужчин, а не наоборот

PLAYBOY Поэтому вы отказались от роли Анастейши в фильме «Пятьдесят оттенков серого»? Чтобы избежать БДСМ-сцен перед камерой?

У меня просто было ощущение, что эта роль не для меня. Мне больше подходят роли сильных женщин, которые контролируют мужчин, а не наоборот.

PLAYBOY Но ведь в «Игре престолов» зритель не раз наблюдал ситуацию, когда применялось насилие против женщин…

Да, и этому есть объяснение. Я осуждаю насилие над любым человеком — будь то женщина или мужчина. Мы рассказываем выдуманную историю, но, к сожалению, насилие над женщинами существует и в нашем реальном мире. Но мы не пытаемся сделать общественно-политическое заявление и не призываем к миролюбию. Такой фантастический сериал не подходит для политизации насилия в отношении к женщинам. Я вижу здесь другие положительные аспекты: что делает «Игру престолов» настолько экстраординарным шоу, так это тот факт, что сильные женщины находятся в центре внимания, они все больше и больше самоутверждаются в мире, где доминируют мужчины. Сила женщин растет с каждым сезоном. По-моему, это фантастика!

Фото Zumapress.Com/Russian Loo PLAYBOY Кто имеет больше женской силы: вы или ваша героиня Дейенерис?

Дейенерис — это настоящее олицетворение силы. Поначалу в нас не было ничего общего, но прошло время, и она выросла сильной и бесстрашной. Она была брошена в холодную воду, и ей нужно было выяснить, умеет ли она плавать или же позволит себе утонуть. В принципе, я, так же как и она, кинулась с головой в омут навстречу внезапной славе. Вот в чем мы действительно похожи: мы не позволяем сбить себя с толку (смеется).

В мужской компании я могу, если нужно, перепить любого

PLAYBOY А в личной жизни вы такой же крепкий орешек?

В мужской компании я могу хорошо себя зарекомендовать и перепить любого, если понадобится.

PLAYBOY Это было частью вашей работы официанткой в лондонском пабе несколько лет назад?

Нет-нет, это просто моя природа. В моей жизни есть сильные мужчины, у которых я научилась быть сильной. Мой брат — мой лучший друг, а мой отец — мой лучший советчик. Они оба — моя надежная опора. Слава пришла неожиданно. Некоторых в Голливуде она уже сломала… И я понимаю, почему так случилось. Это искусственное здание под названием «слава» очень коварное. Кто туда бездумно зайдет, может быстро заблудиться. Я, так сказать, еще со школьной скамьи кручусь в этом гигантском Hollywood Production, и с тех пор в моей жизни не появилось ничего важнее того, что у меня было раньше. У меня есть моя семья. Я счастлива, что она меня всегда возвращает в реальный мир.

Фото Planet Photos/Russian Look

PLAYBOY На форуме «Игры престолов» появилась информация, что вы стремитесь совместно с братом начать музыкальную карьеру.

Нет-нет, вероятно, это была смешанная информация. Я изучала музыку и особенно увлекаюсь джазом и блюзом. А также я люблю петь. Мой брат учит меня игре на фортепиано, и мы иногда записываем какую-то домашнюю музыку вместе. Но ничего большего мы не планируем.

Думаю, я легко справлюсь с ролью первой женщины — агента 007 PLAYBOY Вы очень заняты со времени успеха «Игры престолов». О чем вы больше всего скучаете из того, что было у вас, прежде чем вы стали всемирно известной?

О простых вещах. О беззаботном обеде в ресторане со своими родными и друзьями. О посиделках с кружкой пива в пабе. И об отпуске (смеется). Я бы с удовольствием попутешествовала еще, как раньше. С рюкзаком через Африку или Индию: знакомство с людьми и культурой. Хотя мы снимаем «Игру престолов» в очень красивых странах, таких как Хорватия, Мальта или Марокко, но там мы живем как будто в параллельном мире. Во время долгих съемочных дней вы просто не успеваете сделать то, что хочется. Но мне грех жаловаться. Да, «Игра престолов» перевернула мою жизнь вверх дном, но также открыла много дверей.

PLAYBOY Говорят, вы хотите открыть дверь в мир Джеймса Бонда и стать первой женщиной — агентом 007?

Я это себе прекрасно представляю и, думаю, легко справлюсь. Но прежде всего я еще как Дейенерис Таргариен имею одну важную незаконченную миссию в качестве королевы Вестероса.