Мартин Фриман в фотосессии для весеннего The Jackal Magazine 

Мартина Фримана мы лицезрели совсем недавно, в феврале, в супергеройском блокбастере «Черная пантера», но для тех, кто уже успел соскучиться по звезде «Шерлока» — новая фотосессия с актером в весеннем выпуске The Jackal Magazine. У Мартина, тем временем, совсем скоро выйдет новый фильм — зомби-драма «Бремя», премьера которой состоится на Netflix 18 мая. «Бремя» представляет собой постапокалиптическую историю героя по имени Энди, который потерял жену при атаке зомби, а сам получил заражение. У него есть два дня, чтобы найти опекуна для своей годовалой дочки, прежде чем он сам пополнит армию обезумевших монстров. Единственный островок безопасности — закрытое племя аборигенов, но для начала Энди придется завоевать доверие местной девушки.
Трейлер фильма:
Фотосет с Мартином:
попкорнnews