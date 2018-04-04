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Назван лучший фильм начала 2018 года
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Назван лучший фильм начала 2018 года 

Газета.Ru 14 минут назад
Журнал Esquire составил рейтинг лучших фильмов, вышедших в США с начала 2018 года. Лидером списка стала научно-фантастическая драма «Аннигиляция».
Лента режиссера Алекса Гарленда («Из машины») с Натали Портман в главной роли рассказывает об экспедиции группы женщин-ученых в аномальную зону, появившуюся на Земле в результате падения метеорита. Авторы рейтинга назвали «Аннигиляцию» лучшим научно-фантастическим фильмом, вышедшим впервые за долгие годы.
На второй строчке — триллер «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси с Хоакином Фениксом и уроженкой России Екатериной Самсоновой. На третьем месте оказалась драма «Одна любовь за другой» с Энди Макдауэлл.
В топ-10 также вошли картины «24 кадра», «Паранормальное», «Приключения Паддингтона 2», «Милая страна», «Черная Пантера» и «Остров собак». Завершает рейтинг фэнтезийная драма «Ноябрь», рассказывающая о любовном треугольнике в языческом эстонском селе.
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