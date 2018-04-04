«Кинопоиск» запустил онлайн-кинотеатр с платными фильмами для Smart TV

В каталоге доступно больше полутора тысяч картин.

Медиасервис «Кинопоиск» запустил приложение для телевизоров Samsung с функцией Smart TV. В нём доступно больше полутора тысяч картин, которые можно купить или арендовать. Среди кинолент уже доступны «Форма воды», «Тёмные времена» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

У каждого фильма есть описание, взятое из базы данных «Кинопоиска». Кроме того, перед покупкой зрители могут ознакомиться с видеообзором картины от редакции сайта.

Стоимость кинолент зависит от нескольких параметров, включая правообладателя. Вернуть деньги за фильм можно в течение десяти минут после начала просмотра. «Кинопоиск» обещает, что подарит промокод тем пользователям, которые после покупки картины найдут её в другом онлайн-кинотеатре по более низкой цене.

Сейчас проходит открытое тестирование сервиса. В будущем в каталоге должны появиться и сериалы.

Как отмечает vc.ru, приложение для Smart TV стало первым сервисом «Яндекса» (владеет «Кинопоиском») с платным видеоконтентом. Ранее компания предлагала контент других онлайн-кинотеатров.

Теперь «Яндекс» сам приобретает лицензии и показывает фильмы таких студий, как 20th Century Fox, Universal, Dreamworks, Paramount Pictures, «Централ Партнершип», «Парадиз» и «Вольга».

В январе 2018 года «Яндекс» начал бесплатно показывать фильмы на главной странице сайта, а также на «Кинопоиске» и «Яндекс. Видео».

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