Ещё
КиноПоиск запустил платные фильмы для Smart TV
Далее:
Читайте также:
Ещё

КиноПоиск запустил платные фильмы для Smart TV 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Команда сервисаКиноПоиска объявила о запуска приложения для смарт-телевизоров Samsung, в котором можно смотреть фильмы за деньги.
КиноПоиск принадлежит Яндексу с 2013 года. Интересно здесь то, что Яндекс впервые начинает продавать фильмы напрямую, без онлайн-кинотеатров в роли посредника.
На старте в каталоге приложения более 1 500 фильмов для платного просмотра в Full HD, в их числе новые известные фильмы, отмеченные Оскаром, — «Форма воды», «Тёмные времена», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и другие.
Если пользователь начал смотреть фильм и его ожидания не оправдались, то его можно вернуть в течение 10 минут после начала просмотра совершенно бесплатно. Если пользователи после покупки фильма найдут его же в другом онлайн-кинотеатре на Smart TV по более низкой цене, то получат промокод на любой фильм.
В новом сервисе представлен контент от кинокомпаний 20th Century FOX, Universal, Dreamworks, Paramount Pictures, Централ Партнершип, Парадиз, Вольга, а также фильмы от других правообладателей и прокатчиков.
Ferra.ru: последние новости
Microsoft придумала как сочинять и исполнять музыку движением глаз Во ВКонтакте заработал официальный магазин одежды и сувениров
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате5
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение