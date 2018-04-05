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В кинотеатре на Люблинской покажут фильм об ужасах фашизма
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В кинотеатре на Люблинской покажут фильм об ужасах фашизма 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
В кинотеатре «Молодежный» на Люблинской улице в честь Международного дня освобождения узников фашистских лагерей зрители увидят картину «Помни имя свое», повествующий об ужасах жизни в концлагере.
Показ состоится 11 апреля. Как рассказали в пресс-службе Москино, «Помни имя свое», советско-польская картина Сергея Колосова с его женой Людмилой Касаткиной в главной роли, рассказывает историю Зины, попавшей с маленьким сыном Геной в Освенцим.
— Мать теряет ребенка, но верит, что он все еще жив и находит его многие годы спустя, уже взрослым и считающим себя поляком. Ради роли в этой душераздирающей драме Касаткина села на жесткую диету и похудела на 12 килограмм, — рассказали в пресс-службе.
Показ состоится в 15.00 по адресу: улица Люблинская, дом 11. Вход свободный. (то)
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