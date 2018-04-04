На акции «Ночь в театре» рассказали о современной драматургии

Вечер «Ночь в театре», приуроченный к Международному дню театра, и прошел в связи с недавней премьерой — спектаклем «Череп из Коннемары». Режиссер Сергей Виноградов рассказал о творчестве английского кинорежиссера, сценариста и драматурга Мартина МакДонаха

«В этот вечер я и мои коллеги хотели рассказать какие-то новые вещи о МакДонахе, поделиться нашим видением его пьес. В его произведениях одновременно присутствует черный юмор и большая любовь к людям. Он создает парадоксальный мир. И мы хотели подарить нашим зрителям радость от узнавания и понимания творчества этого драматурга», — рассказал режиссер театра Сергей Виноградов.

Мартин МакДонах — автор семи пьес и постановщик трёх полнометражных кинофильмов — «Залечь на дно в Брюгге» (2008), «Семь психопатов» (2012) и «Три билборда на границе Эббинга и Миссури» (2017), который получил награду Венецианского кинофестиваля, 4 «Золотых глобуса» и 2 премии «Оскар».