Что смотреть в кино с 5 апреля 

На этой неделе в кинотеатрах: детектив Гоголь, Брюс Уиллис в образе Брюса Уиллиса, ужастик с Хелен Миррен, пара мультфильмов, один странный, другой — еще страньше, и триллер про освобождение заложников.
Гоголь. Вий (Россия)
Режиссер: Егор Баранов
В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Екатерина Бурлакова
Жанр: детектив
О фильме: Припадочный детектив Николай Гоголь, умеющий подглядывать в мир демонов, ведьм и прочей нечисти, продолжает расследование в окрестностях села Диканька. На этот раз ему придется столкнуться с самим Вием.
Продолжение фильма «Гоголь. Начало», который вышел в августе 2017 года.
Жажда смерти Death Wish (США)
Режиссер: Элай Рот В ролях: Брюс Уиллис, Винсент Д’Онофрио, Элизабет Шу, Камила Морроне, Дин Норрис, Бо Напп, Кимберли Элиз
Жанр: боевик
О фильме: Хирург Пол Керси, потеряв жену из-за бандитского набега, берет правосудие и охрану порядка в городе в свои руки. Он наказывает плохих парней решительно и без соплей, попутно пошучивает. Типичный боевик в стиле Брюса Уиллиса с Брюсом Уиллисом в главной роли.
Мария Магдалина Mary Magdalene (Великобритания, США, Австралия)
Режиссер: Гарт Дэвис
В ролях: Руни Мара, Хоакин Феникс, Чиветель Эджиофор, Тахар Рахим, Ариана Лабед, Дени Меноше
Жанр: драма
О фильме: Новый взгляд на личность Марии Магдалины, которая оставила своих близких и присоединилась к группе апостолов, следующих за Христом в Иерусалим.
Марию играет Руни Мара, а Иисуса — Хоакин Феникс.
Винчестер. Дом, который построили призраки Winchester: The House that Ghosts Built (Австралия, США)
Режиссер: Майкл Спириг, Питер Спириг
В ролях: Хелен Миррен, Сара Снук, Джейсон Кларк, Тайлер Коппин, Майкл Карман, Энгус Сэмпсон
Жанр: ужасы
О фильме: Саре Винчестер достается по наследству огромное состояние, нажитое благодаря изобретению винтовки, и много проблем с призраками людей, которые были убиты из этого оружия. У Сары самый загадочный, зловещий и запутанный дом в мире.
В главной роли — Хелен Миррен.
Белль и Себастьян Belle et Sébastien (Франция)
Режиссер: Николя Ванье
В ролях: Феликс Боссюе, Чеки Карио, Марго Шателье, Дмитрий Сторож, Андреас Пичман, Урбен Канселье, Мехди Эль Глауи
Жанр: приключния
О фильме: Мальчик Себастьян из горной деревушки во Франции подружился с большой дикой пиренейской собакой и назвал ее Белль. Правда, жители деревни очень недовольны ею, потому что уверены, что именно Белль убивает овец на пастбищах.
Голодные сердца Hungry Hearts (Италия)
Режиссер: Саверио Костанцо
В ролях: Адам Драйвер, Альба Рорвахер, Роберта Максвелл, Брэндон Рейсс, Джошуа Рейсс, Джейк Уэбер, Виктория Картагена
Жанр: триллер
О фильме: У обычной пары из Нью-Йорка, Джуда и Мины, родился ребенок. Материнские инстинкты играют с Миной злую шутку: теперь она настолько одержимой чистотой, безопасностью и веганством, что это становится опасным для младенца.
Взрослые игры Flower (США)
Режиссер: Макс Уинклер
В ролях: Зои Дойч, Кэтрин Хан, Адам Скотт, Дилан Гелула, Эрик Эдельштейн, Тим Хайдекер
Жанр: комедия
О фильме: Эрика — старшеклассница, которая развлекается тем, что соблазняет взрослых мужчин, а потом шантажирует их, требуя денег за молчание. У нее появляется сводный брат Люк — толстый подросток-наркоман, которого домогался школьный учитель, но никто ему не поверил. Так что Эрика готова взяться за любимое дело и разобраться с преступником по-своему.
Операция «Шаровая молния» Entebbe (Великобритания, США)
Режиссер: Жозе Падилья
В ролях: Розамунд Пайк, Даниэль Брюль, Эдди Марсан, Бронтис Ходоровски, Нонсо Анози, Бен Шнетцер, Марк Иванир
Жанр: триллер
О фильме: Основано на реальной истории захвата в 1976 году пассажирского самолета, следовавшего из Тель-Авива в Париж. Террористы захватывают борт и приземляются в Уганде. Они требуют освободить 53 заключенных в разных странах, иначе они расстреляют всех захваченных евреев — более 100 человек.
Девушки и танки: Финал. Часть 1 Girls und Panzer das Finale (Япония)
Режиссер: Цутому Мидзусима
В ролях: Май Футигами, Аи Каяно, Мами Одзаки, Икуми Накагами, Юка Игути
Жанр: аниме
О фильме: По фантазии авторов мультфильма, который является продолжением одноименного сериала, в будущем в школах станут очень популярными соревнования в боях на реальных танках. Особенно среди школьниц.
Команды из разных стран лихо мочат друг друга из пушек, но все, разумеется, живы и макияж не страдает.
Невероятная история о гигантской груше Den utrolige historie om den kæmpestore pære (Дания)
Режиссер: Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски
В ролях: Альфред Бьерр Ларсен, Лива Эльвира Магнуссен, Петер Фрёдин, Хенрик Койфоэд, Петер Плаугборг, Сёрен Пильмарк
Жанр: мультфильм
О фильме: Кот Митчо, слон Себастьян и профессор Глюкоза используют гигантскую грушу в качестве корабля. Они плывут к Таинственному острову, чтобы спасти пропавшего бургомистра.