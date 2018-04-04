Что смотреть в кино с 5 апреля

На этой неделе в кинотеатрах: детектив Гоголь, Брюс Уиллис в образе Брюса Уиллиса, ужастик с Хелен Миррен , пара мультфильмов, один странный, другой — еще страньше, и триллер про освобождение заложников.

Жанр: детектив

О фильме: Припадочный детектив Николай Гоголь, умеющий подглядывать в мир демонов, ведьм и прочей нечисти, продолжает расследование в окрестностях села Диканька. На этот раз ему придется столкнуться с самим Вием.

Продолжение фильма «Гоголь. Начало», который вышел в августе 2017 года.

Жажда смерти Death Wish (США)

Жанр: боевик

О фильме: Хирург Пол Керси, потеряв жену из-за бандитского набега, берет правосудие и охрану порядка в городе в свои руки. Он наказывает плохих парней решительно и без соплей, попутно пошучивает. Типичный боевик в стиле Брюса Уиллиса с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Режиссер: Гарт Дэвис

Жанр: драма

О фильме: Новый взгляд на личность Марии Магдалины, которая оставила своих близких и присоединилась к группе апостолов, следующих за Христом в Иерусалим.

Марию играет Руни Мара, а Иисуса — Хоакин Феникс.

Винчестер. Дом, который построили призраки Winchester: The House that Ghosts Built (Австралия, США)

Жанр: ужасы

О фильме: Саре Винчестер достается по наследству огромное состояние, нажитое благодаря изобретению винтовки, и много проблем с призраками людей, которые были убиты из этого оружия. У Сары самый загадочный, зловещий и запутанный дом в мире.

В главной роли — Хелен Миррен.

Белль и Себастьян Belle et Sébastien (Франция)

В ролях: Феликс Боссюе, Чеки Карио, Марго Шателье, Дмитрий Сторож, Андреас Пичман , Урбен Канселье, Мехди Эль Глауи

Жанр: приключния

О фильме: Мальчик Себастьян из горной деревушки во Франции подружился с большой дикой пиренейской собакой и назвал ее Белль. Правда, жители деревни очень недовольны ею, потому что уверены, что именно Белль убивает овец на пастбищах.

Голодные сердца Hungry Hearts (Италия)

Режиссер: Саверио Костанцо

Жанр: триллер

О фильме: У обычной пары из Нью-Йорка, Джуда и Мины, родился ребенок. Материнские инстинкты играют с Миной злую шутку: теперь она настолько одержимой чистотой, безопасностью и веганством, что это становится опасным для младенца.

Взрослые игры Flower (США)

Жанр: комедия

О фильме: Эрика — старшеклассница, которая развлекается тем, что соблазняет взрослых мужчин, а потом шантажирует их, требуя денег за молчание. У нее появляется сводный брат Люк — толстый подросток-наркоман, которого домогался школьный учитель, но никто ему не поверил. Так что Эрика готова взяться за любимое дело и разобраться с преступником по-своему.

Операция «Шаровая молния» Entebbe (Великобритания, США)

Режиссер: Жозе Падилья

Жанр: триллер

О фильме: Основано на реальной истории захвата в 1976 году пассажирского самолета, следовавшего из Тель-Авива в Париж. Террористы захватывают борт и приземляются в Уганде. Они требуют освободить 53 заключенных в разных странах, иначе они расстреляют всех захваченных евреев — более 100 человек.

Девушки и танки: Финал. Часть 1 Girls und Panzer das Finale (Япония)

Режиссер: Цутому Мидзусима

В ролях: Май Футигами, Аи Каяно, Мами Одзаки, Икуми Накагами, Юка Игути

Жанр: аниме

О фильме: По фантазии авторов мультфильма, который является продолжением одноименного сериала, в будущем в школах станут очень популярными соревнования в боях на реальных танках. Особенно среди школьниц.

Команды из разных стран лихо мочат друг друга из пушек, но все, разумеется, живы и макияж не страдает.

Невероятная история о гигантской груше Den utrolige historie om den kæmpestore pære (Дания)

Режиссер: Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски

Жанр: мультфильм

О фильме: Кот Митчо, слон Себастьян и профессор Глюкоза используют гигантскую грушу в качестве корабля. Они плывут к Таинственному острову, чтобы спасти пропавшего бургомистра.