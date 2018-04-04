10 самых остроумных супергеройских фильмов

Супергерои — это, конечно, хорошо. Но, когда они ходят с постными лицами, повторяют одни и те же сюжеты, нудят одно и то же о добре и зле, становится скучновато.

В Marvel давно просекли, что персонажам никто не мешает быть остроумными, и с каждым годом их кинокомиксы становятся только лучше, благодаря умению хорошо пошутить. Однажды на эту делянку залезли даже коллеги из DC, попытавшись жахнуть юморком в «Отряде самоубийц».

В общем, мы собрали самые смешные супергеройские фильмы, какие есть на данный момент.

Дэдпул

Дэдпул

Тор: Рагнарёк

Тор: Рагнарёк

Стражи Галактики

Стражи Галактики

Человек-паук: Возвращение домой

Человек-паук: Возвращение домой

Мстители

Мстители

Стражи Галактики. Часть 2 Стражи Галактики. Часть 2 + дополнительные материалы

Железный человек 2 Железный человек 2 Суперсемейка

Суперсемейка

Отряд самоубийц

Отряд самоубийц

Лего Фильм: Бэтмен

Лего Фильм: Бэтмен