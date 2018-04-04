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10 самых остроумных супергеройских фильмов
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10 самых остроумных супергеройских фильмов 

Ivi.ru 2 часа назад
Фото: Ivi.ru
Супергерои — это, конечно, хорошо. Но, когда они ходят с постными лицами, повторяют одни и те же сюжеты, нудят одно и то же о добре и зле, становится скучновато.
В Marvel давно просекли, что персонажам никто не мешает быть остроумными, и с каждым годом их кинокомиксы становятся только лучше, благодаря умению хорошо пошутить. Однажды на эту делянку залезли даже коллеги из DC, попытавшись жахнуть юморком в «Отряде самоубийц».
В общем, мы собрали самые смешные супергеройские фильмы, какие есть на данный момент.
Дэдпул
Дэдпул
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк
Стражи Галактики
Стражи Галактики
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой
Мстители
Мстители
Стражи Галактики. Часть 2  Стражи Галактики. Часть 2 + дополнительные материалы
Железный человек 2  Железный человек 2  Суперсемейка
Суперсемейка
Отряд самоубийц
Отряд самоубийц
Лего Фильм: Бэтмен
Лего Фильм: Бэтмен
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