Вчера, 3 апреля, в «Гоголь-центре» состоялась ХIV церемония вручения Премии операторского искусства «БЕЛЫЙ КВАДРАТ». Анна Михалкова, Елена Лядова, Любовь Аксенова и другие посетили уеремонию вручения премии «Белый квадрат»Лауреатом
главного приза за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме
2017 года стал оператор картины «Время первых» Владимир Башта.
Премию
«За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского Анатолию
Михайловичу Мукасею вручила Кристина
Орбакайте, сыгравшая главную роль в фильме «Чучело». На премии присутствовали: Игорь Петренко и Кристина Бродская, Любовь Аксенова, Елена Лядова, Дмитрий Харатьян, Алексей Учитель, Юлия Ауг, Ирада Зейналова, и многие другие.