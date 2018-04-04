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Калоев попросил Нагиева не выставлять его трусом
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Калоев попросил Нагиева не выставлять его трусом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Актер Дмитрий Нагиев сказал, что Виталий Калоев, чья семья погибла в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году из-за ошибки диспетчера, попросил не выставлять его в фильме трусом.
В Сети появились первые кадры со съемок фильма «Непрощенный» Сарика Адреасяна с Дмитрием Нагиевым в роли Виталия Калоева. В основе российской картины лежит трагедия, произошедшая над Боденским озером в 2002 году.
Дмитрий Нагиев сообщил, что Калоев просил не выставлять его трусом, сообщает SUPER.
«Это проскочило в некоторых западных изданиях, в частности, в документальном фильме, есть свидетельства очевидцев, которые рассказывали, что он медленно и очень спокойно уходил с места преступления. И это мы учитывали. Все остальное художественное произведение, по мотивам трагедии», — отметил актер.
Ранее Калоев сообщил, что ему не понравилась голливудская драма «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, снятая на основе его истории. Калоева разочаровала игра Шварценеггера, герой которого на протяжении всего фильма «намеренно вызывает к себе жалость», хотя сам Калоев «нуждался в справедливости».
Напомним, 24 февраля 2004 года в Швейцарии Калоев убил авиадиспетчера Питера Нильсена, виновного в авиакатастрофе, после чего провел четыре года в местной тюрьме. Россиянин был досрочно освобожден в ноябре 2007 года, вернулся на родину. В июне 2012 года Калоеву разрешили посетить место гибели семьи в Германии.
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