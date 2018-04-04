Фестиваль дебютного кино молодых российских режиссеров пройдет в Италии в 2019 г.

Фестиваль дебютного кино молодых российских режиссеров пройдет в итальянском городе Флоренция в 2019 г. Об этом журналистам сообщила директор фестиваля нового итальянского кино New Italian Cinema Events (N. I. C. E.) Вивиана дель Бьянко.

«Я бы хотела объявить очень важную новость. Региональное правительство Тосканы, а также мэрия Флоренции дали добро на проведение в 2019 г. ответного российского фестиваля, который пройдет во Флоренции. Это будет дебютный кинематограф молодых российских режиссеров», — сказала она.

По ее словам, переговоры об открытии такого фестиваля в Италии велись уже давно. «Наконец-то это произошло, мы создадим отборочную комиссию. Я очень надеюсь, что нас поддержит Итальянский институт культуры в Москве», — отметила директор фестиваля. Фестиваль нового итальянского кино N. I. C. E. откроется в московском киноцентре «Октябрь» 4 апреля и завершится 8 апреля. В программу включено 14 фильмов различных жанров: комедии, драмы, триллеры, документальное и короткометражное кино.