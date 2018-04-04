Блогер Вера Афанасьева: «Почему я чувствую себя таким одиноким?»

4 апреля 1932 г. родился режиссёр Андрей Тарковский

Он снял « Андрей Рублев », «Зеркало», «Солярис», «Сталкер», «Жертвоприношение», «Иваново детство» — эти фильмы любимы во всем мире, они побеждали на кинофестивалях и входят в списки лучших фильмов всех времён и народов.

В СССР Тарковскому было непросто — трудно вообще понять, как ему позволяли снимать такие фильмы, фильмы про смятение души, про человеческий бунт, про ответственность, которую берут на себя стоящие особняком личности. Фильмы, героями которых стали люди, про которых он сам сказал: «Спасти всех можно, спасая себя».

На фоне советских комедий и производственных фильмов снятое Тарковским было особенно, странно, непонятно и многим неинтересно.

Его фильмы выходили ограниченным числом копий, они шли вторым экраном, их не показывали по телевизору. Их часто обсуждали в киноклубах, но и там многие не понимали сказанного Тарковским, и им приходилось объяснять, пересказывать, растолковывать — а это уже не дело. А некоторые и вовсе смотрели Тарковского только потому, что «так было принято» среди советских интеллектуалов, потому что пошла мода.

А уж стилистика его фильмов не подходила большинству советских зрителей — неяркие, немузыкальные, нединамичные.

Но мир его признал, мир его очень ценил и ценит как эталон киноискусства.

Я люблю «Андрея Рублева» — этот фильм мне понравился так, что все остальные картины Тарковского меркнут на его фоне. Там есть прекрасные и страшные сцены, это гимн и трагедия одновременно, и необыкновенно красиво все.

А Тарковскому, как и многим замечательным русским людям, была уготована эмиграция. Он умер в 54 года в Париже и сначала был похоронен в чужой могиле — не нашлось средств.

Очень жаль, что ему не удалось осуществить его замыслов, а он хотел экранизировать «Обломова», «Гамлета», «Идиота» и «Гофманиану». Как прекрасно было бы их посмотреть!