Сценарист «Пилы» снял киберпанковый триллер «Стем»

Кинокомпания Blumhouse Productions («Сплит», «Прочь», «Счастливого дня смерти») готовится выпустить в широкий прокат фантастический триллер Upgrade (в российском прокате — «Стем»). Над фильмом работал режиссёр Ли Уоннелл, сценарист первых трёх частей «Пилы» и киносерии «Астрал». А главную роль в фильме сыграл Логан Маршалл-Грин («Человек-паук: Возвращение домой», «Прометей»).

По сюжету в результате жестокого ограбления жена технофоба Грея Трейса погибает, а сам он оказывается парализованным. Единственный способ поднять его на ноги — установить экспериментальный имплант «Стем», оснащённый искусственным интеллектом. Когда Трейс ближе знакомится с его возможностями, он решает отомстить за смерть жены.

Мировая премьера Upgrade состоится 1 июня. Когда фильм появится в российских кинотеатрах, пока не известно. После первых обзоров рейтинг фильма на Rotten Tomatoes — 75%, практически как у «Первому игроку приготовиться».