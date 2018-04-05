В Сети появился трейлер киберпанка «Стем» от создателей «Пилы»

На платформе YouTube был опубликован трейлер киберпанк-боевика «Стем» (Upgrade), над производством которого работали создатели серии фильмов «Пила». Ролик опубликован без цензурных ограничений.

«Не человек. Не машина. Нечто большее», — говорится в описании.

Действие картины происходит в ближайшем будущем. Главный герой прикован к кровати после нападения. Но ему вживили экспериментальный чип «Стем», и с помощью него Грей Тейс (роль исполняет Логан Маршалл-Грин ) начинает мстить за убийство жены и свою травму. Однако выясняется, что устройство обладает искусственным интеллектом и может брать тело носителя под свой контроль.

Мировая премьера запланирована на 1 июня, когда фильм покажут в России, неизвестно.

Режиссер и сценарист фильма — Ли Уоннелл, а продюсер — Джейсон Блум . Именно при их участии были созданы «Астрал», «Прочь» и «Пила».

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