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Третьяковская галерея станет одной из площадок фестиваля нового итальянского кино N. I. C. E.
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Третьяковская галерея станет одной из площадок фестиваля нового итальянского кино N. I. C. E. 

Агентство «Москва» 18 минут назад
Об этом сообщил журналистам заведующий отделом кинопрограмм Третьяковской галереи Максим Павлов.
«Мы второй раз принимаем в Третьяковской галерее фестиваль N. I. C. E. Мы очень рады, что фестиваль в этом году снова с нами. Отбирая фильмы для Третьяковки, мы сделали акцент на социальном кино, которое, может, не очень популярно в России, но важно всегда для Италии. Социальность для итальянского кинематографа всегда была очень важной», — подчеркнул М. Павлов.
По его словам, в рамках фестиваля в Инженерном корпусе Третьяковской галереи с 4 по 7 апреля 2018 г. будет показано пять итальянских фильмов: комедия «Ткань сновидений» и драма «После войны», а также короткометражные ленты «Кастро» «Оффлайн» и «Первая попытка».
Фестиваль нового итальянского кино N. I. C. E. откроется в московском киноцентре «Октябрь» 4 апреля и завершится 8 апреля. В программу включено 14 фильмов различных жанров: комедии, драмы, триллеры, документальное и короткометражное кино. Фильмом открытия станет комедия «Дуэль сомелье» режиссера Николаса Каррераса.
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