Третьяковская галерея станет одной из площадок фестиваля нового итальянского кино N. I. C. E. 

Об этом сообщил журналистам заведующий отделом кинопрограмм Третьяковской галереи Максим Павлов.
«Мы второй раз принимаем в Третьяковской галерее фестиваль N. I. C. E. Мы очень рады, что фестиваль в этом году снова с нами. Отбирая фильмы для Третьяковки, мы сделали акцент на социальном кино, которое, может, не очень популярно в России, но важно всегда для Италии. Социальность для итальянского кинематографа всегда была очень важной», — подчеркнул М. Павлов.
По его словам, в рамках фестиваля в Инженерном корпусе Третьяковской галереи с 4 по 7 апреля 2018 г. будет показано пять итальянских фильмов: комедия «Ткань сновидений» и драма «После войны», а также короткометражные ленты «Кастро» «Оффлайн» и «Первая попытка».
Фестиваль нового итальянского кино N. I. C. E. откроется в московском киноцентре «Октябрь» 4 апреля и завершится 8 апреля. В программу включено 14 фильмов различных жанров: комедии, драмы, триллеры, документальное и короткометражное кино. Фильмом открытия станет комедия «Дуэль сомелье» режиссера Николаса Каррераса.