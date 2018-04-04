Третьяковская галерея станет одной из площадок фестиваля нового итальянского кино N. I. C. E.

Об этом сообщил журналистам заведующий отделом кинопрограмм Третьяковской галереи Максим Павлов.

«Мы второй раз принимаем в Третьяковской галерее фестиваль N. I. C. E. Мы очень рады, что фестиваль в этом году снова с нами. Отбирая фильмы для Третьяковки, мы сделали акцент на социальном кино, которое, может, не очень популярно в России, но важно всегда для Италии. Социальность для итальянского кинематографа всегда была очень важной», — подчеркнул М. Павлов.

По его словам, в рамках фестиваля в Инженерном корпусе Третьяковской галереи с 4 по 7 апреля 2018 г. будет показано пять итальянских фильмов: комедия «Ткань сновидений» и драма «После войны», а также короткометражные ленты «Кастро» «Оффлайн» и «Первая попытка».