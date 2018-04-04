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Режиссеры «Мстителей 3» призвали не спойлерить фильм
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Режиссеры «Мстителей 3» призвали не спойлерить фильм 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"
На официальной странице братьев Руссо в Facebook появилось обращение к фанатам с хэштегом #Танос требует от вас тишины.
В письме, якобы написанном главным злодеем фильма Танатосом, постановщики фильма сообщают, что предварительных показов продолжения "Мстителей" они не планируют до самой премьеры ленты. Но в ближайшее время отправятся в мировой пресс-тур в поддержку картины, в рамках которого будут показаны некоторые сцены из фильма. Сделано это именно для того, чтобы избежать спойлеров.
По словам Джо и Энтони Руссо, реальный сюжет картины знают лишь те люди, которые принимали непосредственное участие в ее создании, и держится он в строгой секретности.
В связи с тем, что премьера третьей части "Мстителей" состоится в Лос-Анджелесе 23 апреля, основная часть жителей США сможет увидеть фильм, начиная с 27 числа того же месяца, а в России фильм выйдет на экраны лишь 3 мая, режиссеры попросили тех, кто уже посмотрит ленту, не раскрывать детали сюжета. Чтобы зрители всего мира могли насладиться новизной сполна:
Мы просим вас, после того как вы посмотрите «Войну бесконечности» в ближайшие месяцы, придерживаться того же уровня секретности, чтобы зрительский опыт после первого просмотра у всех был одинаковый. Не портьте просмотр другим, как не хотели бы, чтобы просмотр испортили вам.
Удачи и приятного просмотра. Братья Руссо.
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