Нил Гейман работает над сериалом по «Горменгасту»

Американская продюсерская компания FremantleMedia получила права на телеадаптацию знаменитых романов Мервина Пика из серии «Горменгаст». Работу над сценарием поручили Акиве Голдсману , сценаристу фильмов «Игры разума», «Тёмная башня», «Я — легенда» и «Я, робот». А в качестве исполнительного продюсера выступит знаменитый писатель-фантаст Нил Гейман («Американские боги», «Звёздная пыль»). Бок о бок с Гейманом над экранизацией будут трудиться Барри Спайкингс («Охотник на оленей») и Дэвид Стерн («Говардс Энд»).

Герои первых двух романов Пика уже появлялись на телевидении в 2000 году, в четырёхсерийном мини-сериале ВВС «Тёмное королевство». Пока что неизвестно, насколько масштабным будет новый сериал по «Горменгасту». Компания также ещё не подобрала шоураннеров.

Сага «Горменгаст» состоит из романов «Титус Гроан», «Горменгаст» и «Одиночество Титуса». Её действие происходит в громадном псевдосредневековом «Замке Четырёх Миров» со множеством обитателей. Несмотря на жанр фэнтези, в происходящем очень мало магии, зато в достатке предательств, жадности и ревности. Серия переведена более чем на 20 языков и считается современной классикой.

Трейлер мини-сериала ВВС «Тёмное королевство»