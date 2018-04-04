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Нил Гейман работает над сериалом по «Горменгасту»
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Нил Гейман работает над сериалом по «Горменгасту» 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Американская продюсерская компания FremantleMedia получила права на телеадаптацию знаменитых романов Мервина Пика из серии «Горменгаст». Работу над сценарием поручили Акиве Голдсману, сценаристу фильмов «Игры разума», «Тёмная башня», «Я — легенда» и «Я, робот». А в качестве исполнительного продюсера выступит знаменитый писатель-фантаст Нил Гейман («Американские боги», «Звёздная пыль»). Бок о бок с Гейманом над экранизацией будут трудиться Барри Спайкингс («Охотник на оленей») и Дэвид Стерн («Говардс Энд»).
Герои первых двух романов Пика уже появлялись на телевидении в 2000 году, в четырёхсерийном мини-сериале ВВС «Тёмное королевство». Пока что неизвестно, насколько масштабным будет новый сериал по «Горменгасту». Компания также ещё не подобрала шоураннеров.
Сага «Горменгаст» состоит из романов «Титус Гроан», «Горменгаст» и «Одиночество Титуса». Её действие происходит в громадном псевдосредневековом «Замке Четырёх Миров» со множеством обитателей. Несмотря на жанр фэнтези, в происходящем очень мало магии, зато в достатке предательств, жадности и ревности. Серия переведена более чем на 20 языков и считается современной классикой.
Трейлер мини-сериала ВВС «Тёмное королевство»
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