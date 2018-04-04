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На Перерве покажут фильм «Веселые ребята»
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На Перерве покажут фильм «Веселые ребята» 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
В среду, 4 апреля, в библиотеке №120 на улице Перерва состоится бесплатный показ фильма «Веселые ребята» с Любовью Орловой и Леонидом Утесовым в главных ролях.
Как рассказала заведующая библиотекой Елена Пеленова, показ советской музыкальной комедии состоится в рамках очередного заседания клуба «Киносреда». Зрители встретятся с героями любимой несколькими поколениями ленты, а затем поделятся своими впечатлениями от картины.
Показ начнется в 20.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Вход свободный. Возрастная категория 12+. Желательно сообщить о своем участии по телефону: 8 (495) 345-21-01. (то)
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