На Перерве покажут фильм «Веселые ребята»

В среду, 4 апреля, в библиотеке №120 на улице Перерва состоится бесплатный показ фильма «Веселые ребята» с Любовью Орловой и Леонидом Утесовым в главных ролях.

Как рассказала заведующая библиотекой Елена Пеленова , показ советской музыкальной комедии состоится в рамках очередного заседания клуба «Киносреда». Зрители встретятся с героями любимой несколькими поколениями ленты, а затем поделятся своими впечатлениями от картины.

Показ начнется в 20.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Вход свободный. Возрастная категория 12+. Желательно сообщить о своем участии по телефону: 8 (495) 345-21-01. (то)